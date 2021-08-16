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Обнаружена первая рязанская берестяная грамота

Lenta.ruиещё 1
3 часа назад

Исследователи обнаружили на территории рязанского кремля берестяную грамоту XV века — первую известную для Переславля Рязанского, сообщает пресс-служба Института археологии РАН.

Обнаружена первая рязанская берестяная грамота
Фото: Институт археологии Российской академии наукИнститут археологии Российской академии наук

Грамота длиной в восемь сантиметров и шириной около трех сантиметров была обнаружена на территории одной из усадеб в западной части Введенского раскопа на юго-востоке кремля Переславля Рязанского (современной Рязани). Из всего текста сохранились только лишь две нижние строчки. Археологи предполагают, что в последней строчке читается слово «БЫША ти ...», а в предыдущей строке – «БЕЖИ».

Ранее неоднократно обнаруживались указания на то, что в Переславле Рязанском для письма использовалась береста. Город — уже 13-й, где были найдены средневековые берестяные грамоты, впервые их обнаружили в 1951 году в Великом Новгороде. Ранее исследователям с помощью технологии мультиспектрального фотографирования удалось расшифровать новгородские берестяные грамоты с выцветшими чернилами.

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