Обнаружена первая рязанская берестяная грамота

Грамота длиной в восемь сантиметров и шириной около трех сантиметров была обнаружена на территории одной из усадеб в западной части Введенского раскопа на юго-востоке кремля Переславля Рязанского (современной Рязани). Из всего текста сохранились только лишь две нижние строчки. Археологи предполагают, что в последней строчке читается слово «БЫША ти ...», а в предыдущей строке – «БЕЖИ».