Редкую рыбу-оборотня сняли на видео

Ученые из Исследовательского центра аквариума залива Монтерей сняли на видео редкую глубоководную рыбу, относящуюся к отряду китовидкообразных. Об этом пишет The Independent.

Кадры были получены при помощи телеуправляемого подводного аппарата, работавшего у берегов штата Калифорния на глубине 2013 метров. По утверждению исследователей, за 34 года наблюдений с использованием подводных аппаратов им лишь 18 раз удавалось заметить представителей этого отряда.

Главная особенность китовидкообразных — способность принимать различные облики, из-за которой их сравнивают с оборотнями. Самки отличаются огромной пастью и формой тела, напоминающей китовую. Самцы гораздо мельче, имеют тонкое продолговатое тело и заметный нос, которым они вынюхивают самок. А молодые рыбы этого отряда настолько не похожи на взрослых, что до 2009 года их относили к другому семейству.