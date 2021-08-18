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Старую коллекционную карточку со спортсменом продали за 485 миллионов рублей

Lenta.ru
3 часа назад

Старую коллекционную карточку 1909 года выпуска с изображением американского спортсмена Хонуса Вагнера (Honus Wagner) оценили в 6,6 миллиона долларов (485,2 миллиона рублей) на аукционе Robert Edward Auctions. Об этом сообщает UPI.

Старую карточку продали за 485 миллионов рублей
Фото: @robertedwardauctions@robertedwardauctions

Организаторы аукциона закрыли торги по карте в понедельник, 16 августа. Они отметили, что T206 Honus Wagner побила ценовой рекорд в 5,2 миллиона долларов (382,3 миллиона рублей), установленный картой 1952 года выпуска с бейсболистом Микки Мэнтлом (Mickey Mantle).

Карточка с изображением Хонуса Вагнера, бейсболиста, игравшего за команду Pittsburgh Pirates, долгое время считалась одной из самых ценных для коллекционеров. По оценкам экспертов, их существует только 60 штук, потому что Вагнер попросил изъять карты с его изображением из тиража 1909-1911 годов.

«Этот “Вагнер” отличается своей ценностью. Он — один из самых хорошо сохранившихся экземпляров», — отметил Брайан Дуайер, президент компании-организатора аукциона.

Продавец карты — коллекционер с Восточного побережья. Как и покупатель, он предпочел не раскрывать своего имени.

Ранее сообщалось, что житель английского города Сент-Айвс продал на аукционе старые карточки с покемонами и разбогател на 19,4 тысячи фунтов стерлингов (1,9 миллиона рублей). Аукционный дом Hansons Auctioneers оценил оба набора как чрезвычайно редкие.

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