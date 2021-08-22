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Источник энергии, которого хватит на 28 тысяч лет

Мария Иглина
39 минут назад

Калифорнийские ученые разработали концепцию нанобатареи, которая прослужит 28 тысяч лет. Читайте об этом подробнее в материале "Рамлера".

Источник энергии, которого хватит на 28 тысяч лет
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Некоторое время назад калифорнийская компания NDB презентовала концепт батареи, срок службы которой, по словам разработчиков, составит не менее 28 тысяч лет. Они объяснили, что источником энергии в ней станут ядерные отходы, то есть питание нанобатарейки будет происходить за счет радиоактивных изотопов, которые используются в ядерных реакторах.

На своей презентации они также заверили в ее безопасности. Источник энергии в батарее защищается синтетическими алмазами, которые расположены вокруг в несколько рядов. Всем известно, что алмаз является одним из наиболее твердых и прочных материалов, повредить или сломать который будет совсем непросто.

Если верить характеристикам, то данную батарею можно применять для питания гаджетов или техники абсолютно любого размера.

На данный момент пока нет информации о том, когда и в каком виде наноалмазная батарейка поступит на рынок. Однако разработчики компании NDB утверждают, что в настоящее время уже вовсю ведутся работы по созданию первого коммерческого прототипа батареи.

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