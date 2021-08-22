Источник энергии, которого хватит на 28 тысяч лет

Калифорнийские ученые разработали концепцию нанобатареи, которая прослужит 28 тысяч лет. Читайте об этом подробнее в материале "Рамлера".

Некоторое время назад калифорнийская компания NDB презентовала концепт батареи, срок службы которой, по словам разработчиков, составит не менее 28 тысяч лет. Они объяснили, что источником энергии в ней станут ядерные отходы, то есть питание нанобатарейки будет происходить за счет радиоактивных изотопов, которые используются в ядерных реакторах.

На своей презентации они также заверили в ее безопасности. Источник энергии в батарее защищается синтетическими алмазами, которые расположены вокруг в несколько рядов. Всем известно, что алмаз является одним из наиболее твердых и прочных материалов, повредить или сломать который будет совсем непросто.

Если верить характеристикам, то данную батарею можно применять для питания гаджетов или техники абсолютно любого размера.