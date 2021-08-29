Какие фото нельзя выкладывать в интернет

Делиться радостными моментами жизни хочется не только с близкими, но и с подписчиками в интернете. Некоторые фотографии выкладывать опасно — как для вас, так и для вашего кошелька. "Рамблер" рассказывает, какими кадрами лучше не делиться в соцсетях.

Билеты и посадочные талоны

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Итак, вы наконец-то улетаете в отпуск и делаете в аэропорту фото билета с паспортом и подписью "ура, отдых!". Советуем не помещать билеты в кадр или хотя бы прикрыть их рукой. На посадочном талоне указан код бронирования и ФИО владельца. Мошенникам этого достаточно, чтобы отменить бронь. Вряд ли это сделает кто-то из ваших друзей, но рисковать не стоит.

То же касается билетов на концерты, в театр или на фестивали. Если в кадр попадет штрих-код или QR-код для входа, мошенник может сохранить фотографию себе, изменить имя владельца в Photoshop и пройти на мероприятие. Например, в 2016 году у россиянина "украли" билет на концерт через Instagram. Он выложил кадр с билетом, на котором случайно засветились штрих-код и номер. Когда мужчина пошел на концерт, его не пустили, заявив, что по номеру билета уже прошел кто-то другой.

Банковская карта

Ходит слух, что небезопасно выкладывать только заднюю сторону карточки, где указан CVV-код. Однако на некоторых сайтах оформлять покупки можно без него: достаточно номера карты и фамилии владельца.

Паспорт и другие документы

Без комментариев. Увы, шутки про "взять кредит по фото паспорта" уже давно не шутки. Кстати, удачное фото на паспорт, даже без данных, выкладывать также не советуют: мошенники могут использовать его в поддельных документах.

Фото детей

В целом не публикуйте кадры с людьми, если они не могут или не хотят дать внятного и осознанного согласия на публикацию. Особенно если это младенцы или дошкольники. Кадры, которые вы постили лет 10 назад, могут использовать как другие дети для травли, так и злоумышленники, чтобы шантажировать ребенка в соцсетях.

Грамоты детей

На них указывают не только имя ребенка, но и номер школы, а также инициалы преподавателя или директора. Этим могут воспользоваться злоумышленники: позвонить на ваш номер, представиться директором и попросить деньги на ремонт или новые шторы.

Вид из окна дома