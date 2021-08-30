Россиянка 30 лет собирала игрушки из «Киндер-сюрпризов»

Жительница Красноярска Ольга Кооп 30 лет собирала коллекцию игрушек из «Киндер-сюпризов». Об этом сообщает NGS24.RU.

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Женщина решила продать свою коллекцию, которая включает около 3200 игрушек, и оценила ее в 800 тысяч рублей.

«В конце 1992 года мама принесла домой первый «Киндер», и так все закрутилось. Думаю, тогда игрушки собирали очень многие. А уже к середине 90-х коллекция стала пополняться еще активнее, мама покупала по 3–4 "Киндера" в день, и их число резко выросло», — рассказала Кооп.

Коллекционерша не помнит свою первую игрушку, однако назвала самую желанную — бегемотик со спасательным кругом. «Когда пошла серия бегемотиков, у меня никак не получалось найти именно этого, и тогда у мальчика я выменяла ее на несколько штук, лишь бы собрать эту коллекцию», — поделилась она.