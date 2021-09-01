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Русские изобретения, изменившие мир

Мария Кимакович
1 час назад

Не только зарубежные изобретатели радовали мир значимыми и прорывными открытиями. Наши соотечественники-ученые придумали вещи, многими из которых в мире пользуются до сих пор. Читайте о них в материале “Рамблера”.

Русские изобретения, изменившие мир
Фото: Archives New ZealandArchives New Zealand

Нефтепровод

До середины 19 века нефть в России поставляли в громоздких бочках. В 1863 году Дмитрий Менделеев предложил проложить трубы, по которым легко можно было бы подавать топливо в города. Но его идею всерьез никто не воспринял, она казалась неосуществимой. До тех пор, пока через несколько лет в США не построили трубопровод. Тогда в России решили вернуться к предложению Менделеева. В 1878 году инженеры Владимир Шухов и Александр Бари, опираясь на идею Менделеева и опыт американцев создали первый в нашей стране нефтепровод.

Цветная фотография

Несмотря на то, что первые цветные снимки начали делать еще в конце 19 века, родоначальником цветной фотографии принято считать русского фотографа Сергея Прокудина-Горского. Он стремился улучшить качество снимков, максимально приблизиться к естественной цветопередаче. В 1905 году ему удалось создать и запатентовать вещество, которое повышало чувствительность фотопластинок. Благодаря ему негативы стали идеального качества.

Цветной телевизор

Инженеру Владимиру Зворыкину люди обязаны цветной картинкой на экране. Именно он сначала сконструировал кинескоп, затем в 1930-е годы запатентовал иконоскоп, а в 1940-х создал первое цветное телевидение, сумев разделить световой луч на красно-зелено-синие цвета.

Электромобиль

В 1899 году изобретатель Ипполит Романов создал сразу несколько моделей электрокэбов. И даже разработал “прадедушку” современного автобуса - электроомнибус, в котором предлагал перевозить 17 пассажиров. Но спонсоров для создания этого общественного транспорта на тот момент, увы, не нашлось.

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