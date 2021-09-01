Дом Шарля де Голля выставили на продажу в Лондоне

В элитном лондонском районе Хампстед выставили на продажу дом, где в середине XX века жил французский генерал Шарль де Голль — основатель и первый президент Пятой республики, сообщает Mansion Global.

Фото: Bargets Estate Agents Bargets Estate Agents

По информации издания, де Голль и его семья жили в особняке в 1940-х, когда Францию взяли под контроль нацисты. Супруга генерала Ивонна де Голль держала во дворе дома кур, чтобы кормить свою младшую дочь свежими яйцами.

Коттедж, построенный в середине XVIII века, оценили в 15 миллионов фунтов (1,5 миллиарда рублей). В последний раз дом перепродавали более полувека назад.

Реализацией исторического объекта занимаются агентства Bargets Estate Agents и Knight Frank. Общая площадь дома — почти 1,4 тысячи квадратных метров. Риелторы полагают, что высокий интерес к покупке особняка проявят «самые разные стороны».

Генерал Шарль де Голль в годы Второй мировой войны сражался с войсками нацистской Германии, а после того, как в 1940 году Париж перешел под контроль оккупантов, основал в Лондоне организацию «Свободная Франция». Деятельность в Великобритании сделала генерала одним из лидеров движения Сопротивления.