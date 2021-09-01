Как выехать за рамки с Volkswagen Taos

Кому-то везет, а кому-то, кажется, что не очень, у кого-то получается все, за что не возьмется, а кто-то так боится неудачи, что даже не берется. На самом деле все ограничения у нас в голове, и стоит лишь разрешить себе, как начнут открываться новые возможности. Важно, не бояться перемен, а стремиться к ним.

Глобальный автоконцерн Volkswagen придерживается этого принципа на всех уровнях, а потому на протяжении десятилетий остается в лидерах и выпускает новые автомобили, опережающие время, например, TAOS. В модельном ряду Volkswagen это самый компактный и яркий кроссовер, который настолько многогранен, что даже обладает собственной философией — TAOSism.

«Мне можно!»

С самого раннего детства человек привыкает слышать — стой, не лезь, отойди, разве так можно, что люди скажут — эти фразы порой так впечатываются в мозг, что даже во взрослом возрасте по инерции продолжаешь жить в режиме ограничений. Пора попрощаться с этой контрпродуктивной установкой, и наконец позволить себе быть разным, таким, каким всегда хотелось, — да! — вам действительно можно.

Перестать бояться перемен не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Что для этого нужно? В первую очередь, разрешите себе желать. Доверьтесь интуиции, подумайте, чего вам хочется на самом деле, и пусть мечта станет целью. Затем определите, что вы можете сделать для ее достижения и что вам мешает. Будьте последовательны и не сворачивайте с пути. Не зря говорят, глаза боятся — руки делают. Чем больше энергии и сил вы вложите, тем больше будет отдача.

Привлекайте друзей, ищите единомышленников, делитесь своими планами и спрашивайте совета, если он нужен. Иногда помощь приходит, откуда ее совсем не ждешь. Будьте открытыми и гибкими. Такой подход полностью соответствует философии TAOSism, которую уже разделяет немало читателей «Рамблера».

Главная идея этой философии заключается в том, что можно и нужно быть разным, пробовать новое, проявлять себя с разных сторон и не ограничиваться одной лишь ролью в этой жизни. Последователи этой философии не рассуждают, а действуют, и не боятся перемен, потому что они к ним готовы. Лучшее время для них — сейчас, ведь новые идеи и желания не ждут, а лучший автомобиль для них — новый кроссовер Volkswagen TAOS, который позволит выехать за рамки возможного и быть свободным во всех своих проявлениях.

Больше чем автомобиль

Новый Volkswagen Taos оценят неунывающие люди, которые точно знают, чего хотят, и смело идут к своим целям. На российском рынке кроссовер представлен с двумя вариантами двигателей: атмосферным мотором мощностью 110 л.с. в сочетании с передним приводом и пятиступенчатой механической коробкой передач или шестиступенчатым автоматом, а также турбированным 150-сильным двигателем в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой и передним приводом или семиступенчатым «автоматом» и полным приводом 4Motion. Комплектацию можно выбрать по душе: Volkswagen Taos будет доступен в трех вариантах исполнения — Respect, Status и Exclusive.

Стиль в деталях

Кроссовер привлекает внимание необычной передней частью. Мощный рельеф на капоте, светодиодные ходовые огни и световые полосы, динамично расходящиеся по сторонам от логотипа, понравятся тем, кто ценит красоту и стиль во всем.

Внутри подсветка проходит вдоль приборной панели и дверей, причем ее цвет можно менять в зависимости от настроения или наоборот — создавать настроение себе и своим спутникам, меняя цвет. Для обивки сидений использован приятный и красивый материал ArtVelours, к которому хочется прикасаться. Любая поездка превратится в удовольствие.

Полный комфорт

Volkswagen Taos оснащен принципиально новой мультимедийной системой с дисплеем диагональю в 10 дюймов и интуитивно понятным интерфейсом. С ее помощью можно подключаться к Apple CarPlay, Android Auto, сетям Wi-Fi, Bluetooth и USB, а также управлять настройками некоторых функций автомобиля. Помимо этого, доступен собственный встроенный магазин приложений VW Play Apps, наполнение которого постоянно расширяется.

Цифровая приборная панель позволяет настроить размер и вид приборов так, чтобы было удобно следить за важными параметрами — скоростью, расходом топлива или работой электронных ассистентов.

Водительское сиденье оснащено электроприводом с регулировкой в 12 направлениях, включая поддержку поясницы, что незаменимо в поездках на дальние расстояния. Также предусмотрены пакет зимних опций, двухзонный климат-контроль Climatronic, камера заднего вида с омывателем и подушки безопасности, в том числе для пассажиров на заднем сиденье.

Система ассистентов

Управление автомобилем с системой электронных ассистентов оценят и опытные водители, и новички. Так, не нужно беспокоиться о переключении света с дальнего на ближний, это автоматически сделает система IQ.Light. Умное освещение адаптируется к движению и погодным условиям, обеспечивая максимальную видимость и не ослепляя водителей встречных автомобилей.

Во время парковки правильную траекторию поможет выбрать Park Assist, с ним этот процесс станет максимально комфортным. Электронный помощник вовремя повернет колеса на идеальный угол.

Случайный выезд за пределы полосы движения исключит Lane Assist с помощью визуальных, звуковых или тактильных сигналов. А кроме того, система сможет аккуратно подрулить, чтобы удержать автомобиль в полосе.

Новый Volkswagen Taos оснащен адаптивным круиз-контролем: если скорость идущего впереди автомобиля изменится, вы продолжите двигаться за ним на комфортном для вас расстоянии. Это удобно и в путешествиях, и в пробках. А в критической ситуации Front Assist вовремя включит автоматическое торможение.

Во время перестроения Side Assist предупредит о движущемся автомобиле в «слепой зоне», что поможет избежать непредвиденных ситуаций на дороге.

Только радость

Тот, кто не любит ждать и умеет принимать быстрые решения, сможет приобрести автомобиль из ограниченной серии JOY! в цветах Energetic Orange и Cappuccino Beige. Модель отличается 17-дюймовыми легкосплавными дисками Dublin, черными корпусами зеркал заднего вида и тонировкой задних стекол. Интерьер специальной версии дополнен стильной подсветкой салона и оранжевыми элементами на передней панели и сиденьях. Все декоративные элементы, расположенные внутри салона, гармонируют по цвету с кузовом.