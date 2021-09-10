Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Войти в почту

Старую чашу из дома умерших продали на аукционе за десятки миллионов рублей

Lenta.ru
2 часа назад

Старая фарфоровая чаша, много лет хранившаяся в доме британской семьи из графства Линкольншир, оказалась редчайшим образцом китайской керамики, стоящим сотни тысяч фунтов стерлингов (десятки миллионов рублей). Об этом сообщает BBC News.

Старую чашу продали за десятки миллионов рублей
Фото: Stamford Auction RoomsStamford Auction Rooms

Владельцы чаши умерли, так и не узнав о ее ценности. После их смерти наследники выставили ее на аукцион, рассчитывая выручить от 500 до 800 фунтов стерлингов (от 50,5 до 81 тысячи рублей). Ажиотаж на торгах стал неожиданностью и для них, и для аукциониста.

По словам сотрудницы аукциона Stamford Auction Rooms Джессики Уолл, когда цена чаши достигла 10 тысяч фунтов, она сочла это хорошим результатом и подумала, что за такой лот вряд ли дадут больше.

«Но цена продолжала расти, и тогда я стала нервничать»,

— вспоминает она. В итоге вещь была продана за 320 тысяч фунтов стерлингов (32,2 миллиона рублей).

Как выяснилось, оценщики не заметили, что чаша относится к уникальной разновидности китайской керамики. Подобный фарфор изготавливали по заказу императорского двора в течение короткого периода на рубеже XII века. Уцелело меньше ста предметов, сделанных в той же технике, и лишь немногие из них хранятся у частных лиц.

Вещи,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители