Сколько стоит банка воздуха в разных странах

Сегодня как никогда актуально выражение «делать деньги из воздуха». Потому что в наше время люди действительно научились продавать воздух в банках. Более того, цена на такой сувенир совсем не низкая. О том, сколько стоит воздух в разных странах, расскажет «Рамблер».