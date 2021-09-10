Сколько стоит банка воздуха в разных странах

Сегодня как никогда актуально выражение «делать деньги из воздуха». Потому что в наше время люди действительно научились продавать воздух в банках. Более того, цена на такой сувенир совсем не низкая. О том, сколько стоит воздух в разных странах, расскажет «Рамблер».
В Канаде воздух продают в флакончиках, и занимается их производством компания Vitality Air. Стоимость одного равна 28,99 долларов (чуть больше 2 тысяч рублей).
«Мы обнаружили, что человек чувствует разницу между плохим и хорошим качеством воздуха. Как и на бутилированную воду, на воздух премиум-класса растет спрос. Ведь люди чувствуют разницу. Теперь с Vitality Air каждый может получить доступ к этой высококачественной, удобной и доступной роскоши»,
– так звучит описание товара на сайте компании.
Продавать воздух стала и Швейцарская компания Swissbreeze. Они выпускают аэрозольные баллоны с кислородом. Один обойдется тебе в 25 долларов (около 1800 рублей).
«Наша цель – подарить вам лучший, свежий швейцарский воздух, собранный в самых красивых и отдаленных горных районах нашей страны. Прежде чем продать бутылочки с кислородом, мы дополнительно очищаем воздух и фильтруем его»,
– заявил владелец компании Мориц Кренманн.
Кто-кто а британцы уж точно не умеют мелочиться, поэтому компания AethAer продает воздух в баночке за баснословную сумму – 980,78 гонконгских долларов (более 9 тысяч рублей).
«Качество воздуха влияет на ваше здоровье. Следите за воздухом, которым вы дышите, и защитите себя»,
– сказано на сайте компании.