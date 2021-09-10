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Сколько стоит банка воздуха в разных странах

Катерина Саломе
55 минут назад

Сегодня как никогда актуально выражение «делать деньги из воздуха». Потому что в наше время люди действительно научились продавать воздух в банках. Более того, цена на такой сувенир совсем не низкая. О том, сколько стоит воздух в разных странах, расскажет «Рамблер».

Сколько стоит банка воздуха в разных странах
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В Канаде воздух продают в флакончиках, и занимается их производством компания Vitality Air. Стоимость одного равна 28,99 долларов (чуть больше 2 тысяч рублей).

«Мы обнаружили, что человек чувствует разницу между плохим и хорошим качеством воздуха. Как и на бутилированную воду, на воздух премиум-класса растет спрос. Ведь люди чувствуют разницу. Теперь с Vitality Air каждый может получить доступ к этой высококачественной, удобной и доступной роскоши»,

– так звучит описание товара на сайте компании.

Продавать воздух стала и Швейцарская компания Swissbreeze. Они выпускают аэрозольные баллоны с кислородом. Один обойдется тебе в 25 долларов (около 1800 рублей).

«Наша цель – подарить вам лучший, свежий швейцарский воздух, собранный в самых красивых и отдаленных горных районах нашей страны. Прежде чем продать бутылочки с кислородом, мы дополнительно очищаем воздух и фильтруем его»,

– заявил владелец компании Мориц Кренманн.

Кто-кто а британцы уж точно не умеют мелочиться, поэтому компания AethAer продает воздух в баночке за баснословную сумму – 980,78 гонконгских долларов (более 9 тысяч рублей).

«Качество воздуха влияет на ваше здоровье. Следите за воздухом, которым вы дышите, и защитите себя»,

– сказано на сайте компании.

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