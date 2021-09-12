Ученые создали меняющую цвет кожу

Специалисты из Сеульского национального университета создали необычную искусственную кожу. Она способная менять цвет в зависимости от окружающей обстановки. Об этом сообщает журнал Nature Communications.

Чтобы продемонстрировать свое изобретение, специалисты создали робота-хамелеона. На его пластиковый корпус они поместили камуфляжное покрытие. В зависимости от температуры оно начинает менять цвет. При этом толщина материала меньше человеческого волоса.

Minwoo Park / Reuters