В воронке времен Великой Отечественной нашли драгоценный крест

В Новгородской области бойцы поисковой экспедиции «Долина» нашли в воронке времен Великой Отечественной войны драгоценный наперсный крест. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря экспедиции Екатерину Беляеву.

Фото: Страница поисковой экспедиции «Долина» во ВКонтакте Страница поисковой экспедиции «Долина» во ВКонтакте

В воронке, по ее словам, поисковики обнаружили останки четырех солдат. Беляева уточнила, что при одном из красноармейцев был серебряный крест на длинной цепи. «Крест, аккуратно завернутый в ткань, был в противогазной сумке одного из погибших», — рассказала пресс-секретарь.

Датировать крест поисковики не смогли, хотя и отметили, что он был найден в хорошем состоянии. Сейчас он хранится в музее отряда «Новгородец» в деревне Подгощи.

Археологи пояснили, что подобные нагрудные восьмиконечные кресты выдавали при рукоположении священникам. На тыльной стороне креста написано следующее: «Образ буди верным словом, житием, любовию, духом, верою, чистотою».