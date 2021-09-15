Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Войти в почту

40 млн руб отдал покупатель личной вещи сестры британской королевы

Lenta.ru
55 минут назад

Ювелирное изделие, которое принадлежало покойной сестре королевы Великобритании Елизаветы II принцессе Маргарет, продали на аукционе. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

40 млн руб заплатили за личную вещь сестры британской королевы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Речь идет о браслете бренда Cartier, который член королевской семьи надела на фотосессию в Букингемском дворце по случаю 19-летия. Известно, что автор упомянутого снимка — фотограф Сесил Битон (Cecil Beaton). Украшение, датированное 1925 годом, выполнено из двух рядов жемчуга и украшено бриллиантами круглой огранки.

Сообщается, что личная вещь принцессы ушла с молотка на аукционе дома Dix Noonan Webb в Лондоне. Предполагалось, что аксессуар продадут по цене, которая варьируется от 30 до 40 тысяч фунтов стерлингов (от трех до четырех миллионов рублей), однако в конечном счете изделие приобрели за 396,8 тысячи фунтов стерлингов (40 миллионов рублей).

Имя покупателя не раскрывается.

В мае на продажу выставили автомобиль Rolls-Royce, который принадлежал покойной сестре королевы Елизаветы II, принцессе Маргарет, на протяжении 22 лет. Машина модели Silver Wraith I 1980 года выпуска имела пробег в 77 тысяч километров. Стоимость 40-летнего лота специалисты оценили в 45-55 тысяч фунтов стерлингов (4,7 — 5,7 миллиона рублей).

Вещи,Сесил Битон,Елизавета II,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители