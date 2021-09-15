350 тысяч за копейку: монеты, которые вас озолотят

Иногда выгоднее сохранить мелочь, чем купить жевательную резинку. Разумеется, вряд ли обычный россиянин сможет найти в своем кошельке царские червонцы, но среди нумизматов котируются и советские, и российские монеты. «Рамблер» узнал, какие из них могут принести немалую прибыль своему владельцу.

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Наследие Российской империи

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Золотая легенда русской нумизматики — константиновский рубль, однако в настоящий момент достоверно существуют всего пять таких монет. Три из них находятся в музеях, еще две в частных коллекциях. Рубли были отчеканены в период двухнедельного междуцарствия, когда после смерти Александр I его официальным наследником считался брат Константин. Позже стало известно, что он отказался от престола в пользу следующего брата Николая. Эта запутанная ситуация стала поводом для восстания декабристов, а монеты этого периода были уничтожены, сохранилось лишь несколько подлинных образцов. Зато очень скоро появились подделки, например рубль Трубецкого.

Но есть и более доступные монеты — иногда их можно найти даже на собственном огороде, на антресолях или же получить по наследству. Их конечную стоимость определяют степень сохранности, наличие брака и ошибок, тираж и виды штемпеля.

Например, серебряный рубль 1898 года может стоить от 5 до 13 тысяч рублей в зависимости от сохранности и тиража. А если вдруг у вас есть золотой червонец 1911 года, то за него можно выручить и 50 000 рублей. Пятидесятикопеечную серебряную монету 1896-1897 гг можно продать за три тысячи. А за медную монетку в 50 копеек 1833 года можно выручить полторы тысячи. Серебряные 20 копеек 1914 года принесут твердую тысячу рублей.

Наследие СССР

Советские монеты также представляют определенную ценность не только для тех, кто все еще переживает из-за распада СССР. Золотой советский червонец «Сеятель» 1923 года стоит от 150 тысяч рублей и выше — в первую очередь из-за своей редкости. За рубль 1922 года можно получить около 20 тысяч рублей. Полкопейка 1927 года принесет своему владельцу около 4000 рублей, копейка 1925 года — 12 000 рублей. А за копейку, выпущенную в 1947 году, можно выручить и 350 тысяч рублей. Все потому, что они очень редкие. По этой же причине монета в две копейки от 1937 года оценивается в 130 тысяч рублей. Пять копеек, отчеканенных в 1933 году, пополнят ваш счет минимум на 20 тысяч рублей.

Наследие девяностых

Но и монеты бурной эпохи первоначального накопления капитала смогут обогатить своих обладателей. Например, стоимость биметаллических 10 рублей Ленинградского монетного двора, отчеканенных в 1992 году, начинается от 15 000 рублей. На цену монет этого периода влияет и такое качество как магнитность, ведь в ходе экспериментов медно-никелевый состав кружков для чеканки менялся на стальной. От числа заготовок зависит и цена. Например, магнитная десятирублевка Московского двора стоит от 30 тысяч рублей. При этом немагнитная двадцатирублевая монета Ленинградского двора — 150 тысяч рублей.

Редчайшая находка для нумизматов — монета в пять рублей 1999 года Санкт-Петербургского двора — оценивается в 200 тысяч рублей. А пять копеек 1999 года Санкт-Петербургского двора стоит от 300 тысяч рублей.