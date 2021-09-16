$55 млн: кто покупает самые дорогие часы в мире

Часы люксовых брендов всегда считались предметом роскоши и признаком статусности. Уже давно достаток человека можно определить по его часам. Сейчас классические наручные часы начали заменять электронные, но приверженцы качества все равно выбирают проверенные элитные бренды. В некоторых случаях цена этого аксессуара может быть сравнима с суммой, за которую можно купить виллу на Лазурном берегу или остров в Тихом океане. "Рамблер" рассказывает, сколько стоят самые дорогие часы в мире, и кто ими владеет.

Фото: Breguet Breguet

Как правило, на сайтах популярных марок цены нет. В этой графе написано "цена по запросу", но самые дорогие часы часто выкупают на аукционах. Или у брендов это делают известные люди, которые позднее разглашают сумму сделки.

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Женские часы Graff Hallucination, стоимость $55 млн

Graff

Эту модель часов ювелирный дом выпустил в 2014 году. В середине красуется розовый циферблат, а вокруг него инкрустированы 110 каратов бриллиантов разных цветов: розового, голубого, желтого, коричневого, красного и белого.

Сам дизайн был задумкой основателя и председателя совета директоров компании Лоренса Граффа. Он предоставил камни из личной коллекции. По заверениям компании, работа над украшением заняла несколько тысяч часов.

По сообщению компании, с 2014 года часы так никто и не купил. Пока их владельцем остается Лоренс Графф.

Женские часы Graff Diamonds The Fascination, стоимость $40 млн

Graff

Спустя год после "Галлюцинации" ювелирный дом представил еще одну баснословно дорогую новинку. Как и предыдущие часы, эти выполнены в виде бриллиантового браслета с циферблатом. В них 152,96 карат белых бриллиантов. В центре установлен бриллиант 38,13 карат грушевидной огранки. Он может быть вставлен вместо циферблата, а может прилагать к часам в качестве кольца.

Идейным вдохновителем этого дизайна был тоже Лоуренс Графф. Сам он говорит, что идея совместить часы, браслет и кольцо в одном была сделана для того, чтобы люди смогли увидеть "магию" драгоценных камней. Информации о покупке этих часов также не поступало, но возможно ювелирная компания обязалась не раскрывать детали сделки.

Карманные часы Breguet Grande Complication Marie-Antoinette 160, стоимость $30 млн

У этой модели часов длинная история, которая отсылает к 1783 году. Тогда основателю бренда Аврааму-Луи Бреге сделали анонимный заказ. Мужчина попросил сделать карманные часы для самой Марии-Антуанетты, супруги короля Франции Людовика XVI. Таинственный поклонник женщины попросил сделать самые сложные механизмы в часах и, чтобы большая часть из них была из золота.

Бреге изготавливал часы 44 года, и владелица их так и не увидела — она стала жертвой революции. Часы доделывал уже сын мастера, и готовы они были в 1827 году. Сначала их выкупил коллекционер из Англии и подарил своей дочери, а она завещала их музею Института исламского искусства им. Л. А. Майера в Иерусалиме. Часы были украдены, но их быстро нашли. Сейчас они находятся в коллекции музея. Бренд посуетился и выполнил похожий экземпляр, сохраняя технологии того времени. Часы до сих пор в продаже.

Patek Philippe Henry Graves Supercomplication, стоимость $24 млн

Sotheby's

Одна из старейших марок швейцарских часов сделала этот уникальный экземпляр по заказу банкира Генри Грейвза. Он соперничал со своим коллегой Джеймсом Уордом Паккардом. Каждый из них хотел первым обладать самыми сложными часами в мире. В итоге победил Грейвз.

Часы были собраны в 1933 году и на протяжении десятилетий считались самыми сложными в мире, пока компания не обошла сама себя. Корпус часов состоит из 24-каратного золота и весят они полкилограмма при диаметре 74 мм. Часы сменили много владельцев с 1933 года, последний раз на аукционе их купил аноним в 2014 году, сумма сделки составила $24 миллиона.

Jacob & Co. Billionaire Watch, стоимость $18 млн

Jacob & Co.

Компания изготовила часы в 2015 году по просьбе итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе.