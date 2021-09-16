$4,8 млрд: сколько стоят яхты миллиардеров

Многие бизнесмены предпочитают отдыхать вдали от посторонних глаз, поэтому им не подходит отдых даже на собственных пляжах, ведь там их могут заметит папарацци или другие люди, вторгающиеся в частную жизнь. Есть два выхода: купить собственный остров или большую территорию на материке или приобрести яхту, которая является еще и транспортным средством. "Рамблер" собрал самые дорогие яхты в мире и рассказывает, кто ими владеет.

Фото: Stuart Hughes Stuart Hughes

Каждая яхта по-своему уникальна. цена одной сложилась из-за баснословной стоимости материалов, так как она выполнена из сплавов золота и платины. Другая оказалась размером в два футбольных поля, а третья имеет на своем борту различные развлечения, включая кинотеатр и даже подводную лодку. Из этого можно сделать вывод, что фантазия современных миллиардеров не знает границ. При этом известно, что некоторые яхты регистрируются как чартерные. Эксперты утверждают, что миллиардеры делают это для снижения стоимости эксплуатации, налогообложения и получения льгот при стоянке в европейских портах.

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History Supreme, стоимость $4,8 млрд

Stuart Hughes

Имя владельца самой дорогостоящей яхты в мире никогда не называлось. Известно, что ее купил некий миллиардер из Малайзии, но наверняка этого никто не знает.

Длина яхты достигает 30 метров, и для создания судна использовались только драгоценные металлы: золото и платина. На ее создание ушло три года и 100 тысяч килограммов чистых драгоценных металлов. Некоторые детали на яхте доведены до безумства, например одна из стен в спальне выполнена из кусков метеорита и настоящих костей Тиранозавра.

Дизайнер яхты рассказал, что заказчик сначала хотел построить самолет из драгоценных металлов, но от этой идеи пришлось отказаться, так как такое воздушное судно не смогло бы взлететь.

Eclipse, стоимость $1,2 млрд

Самая известная яхта принадлежит российскому бизнесмену Роману Абрамовичу. На момент спуска в 2009 году она являлась самым большим частным моторным судном в мире, ее длина составляет 162,5 метра.

Такая большая стоимость яхты сложилась не из-за драгоценных материалов, а из-за масштабов производства. Вся она выполнена из пуленепробиваемых материалов и имеет лазерное покрытие, отражающее вспышки фотокамер, ведь в гостях у Абрамовича часто бывают звезды.

На борту яхты находятся две вертолетные площадки, ангар для двух вертолетов и трюм для подлодки. Из развлечений — концертный зал, три столовые, кинотеатр, винный погреб, два бассейна, камины, катары и гидроциклы.

Dilbar, $800 млн

Эта яхта принадлежит российскому миллиардеру Алишеру Усманову. Она была названа в честь его матери и является шестой по длине в мире — 165 метров. Она выполнена из стального корпуса, общая площадь внутренних помещений составляет 3,8 тыс. квадратных метров.

На яхте есть спальни, в которых может разместиться до 40 человек, две вертолетные площадки, кинотеатр, лифт и джакузи. О внутреннем убранстве яхты ничего неизвестно, так как конфиденциальность сохраняют даже дизайнеры интерьера.

Azzam, $600 млн

Этой яхтой владеет президент Объединенных Арабских Эмиратов и эмиру Абу-Даби Халифа ибн Заид Аль Нахайян. Именно он побил рекорд Романа Абрамовича по самой большой яхте в мире. длина Azzam составляет 180 метров.

Такую цену она имеет не только из-за огромных размеров. На яхте установлены мощные двигатели, предназначенные для контейнеровозов. Это было сделано для того, чтобы судно могло развивать скорость в 30 узлов (55 км/ч).