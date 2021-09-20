Гитару с автографом Шнурова продают за миллион рублей

В Санкт-Петербурге выставили на продажу гитару с автографом российского музыканта Сергея Шнурова. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Продавец заверил, что автограф он получил лично, стоя в очереди за чебуреками. В доказательство он приложил фотографии со дня встречи с лидером рок-группы «Ленинград» у заведения общепита. На одном из снимков видно, что музыкант действительно расписывается на гитаре.

Мужчина оценил музыкальный инструмент в один миллион рублей. Причину столь высокой оценки гитары с автографом рокера продавец не объяснил.