Гитару с автографом Шнурова продают за миллион

В Санкт-Петербурге выставили на продажу гитару с автографом музыканта Сергея Шнурова . Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Продавец гитары заявил, что он лично взял автограф у Шнурова, стоя в очереди за чебуреками. В доказательство мужчина приложил фотографии со дня встречи с лидером группы «Ленинград» у заведения общепита. На одной из фотографий видно, что музыкант на самом деле расписывается на гитаре.