Гитару с автографом Шнурова продают за миллион

В Санкт-Петербурге выставили на продажу гитару с автографом музыканта Сергея Шнурова. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Продавец гитары заявил, что он лично взял автограф у Шнурова, стоя в очереди за чебуреками. В доказательство мужчина приложил фотографии со дня встречи с лидером группы «Ленинград» у заведения общепита. На одной из фотографий видно, что музыкант на самом деле расписывается на гитаре.
Гитара продается за один миллион рублей. Причину такой высокой цены на инструмент продавец не объяснил.
Ранее стало известно, что Шнуров тайно стал отцом в третий раз.