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Гитару с автографом Шнурова продают за миллион

Мира Маркина
2 часа назад

В Санкт-Петербурге выставили на продажу гитару с автографом музыканта Сергея Шнурова. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Гитару с автографом Шнурова продают за миллион
Фото: АвитоАвито

Продавец гитары заявил, что он лично взял автограф у Шнурова, стоя в очереди за чебуреками. В доказательство мужчина приложил фотографии со дня встречи с лидером группы «Ленинград» у заведения общепита. На одной из фотографий видно, что музыкант на самом деле расписывается на гитаре.

Авито

Гитара продается за один миллион рублей. Причину такой высокой цены на инструмент продавец не объяснил.

Ранее стало известно, что Шнуров тайно стал отцом в третий раз.

Вещи,Сергей Шнуров,
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