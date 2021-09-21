Самые большие клады, обнаруженные совсем недавно

Сегодня, чтобы найти клад, чаще всего нужно быть водолазом или опытным археологом. Исключения случаются: в Германии коллекцию монет нашла обычная уборщица. Кто ищет — тот всегда найдет!

Фото: BigPicture.ru BigPicture.ru

1. «Клад Нарышкиных» в Петербурге, 2012 год

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В марте 2012 года в Петербурге во время реставрации старинного особняка Трубецких-Нарышкиных в доме 29 по улице Чайковского рабочие нашли замурованную комнату, заполненную посудой. На большинстве приборов стоял фамильный герб Нарышкиных. Коллекцию дополняли французские ножи с перламутровыми и фарфоровыми расписными ручками, несколько пасхальных подвесок россыпью и на цепочке, хранившихся в футляре с клеймом Фаберже, и ордена Российской империи — всего 2168 предметов. Все предметы были бережно упакованы в ткань, пропитанную уксусом, и газеты 1917 года. Видимо, хозяева рассчитывали вернуться.

2. Пожертвования в индийском храме, 2011 год

Это один из самых крупных кладов в современной истории. Сокровища, спрятанные в нижних ярусах храма Шри Падманабхасвами, были оценены в 22 млрд долларов. Это 6% всего золотовалютного фонда Индии. Хранители храма начали наполнять шесть подземных хранилищ пожертвованиями с XIV века.

3. Полтора центнера римских монет, 2010 год, Великобритания

Бронзовые монеты хранились в глиняном кувшине, который находился всего лишь под 30-сантиметровым слоем земли. Клад был найден археологом-любителем. Общая стоимость монет не разглашается.

4. Золото и драгоценности в Стаффордшире, 2009 год

Клад, обнаруженный англичанином Терри Хербертом, состоял из пяти килограммов золота, трех килограммов серебра и драгоценных камней. Кладоискатель наткнулся на сокровища, исследуя металлоискателем территорию фермы своего приятеля.

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5. Коллекция монет из немецкой библиотеки, 2011 год

Коробку, наполненную уникальными греческими, римскими и византийскими монетами, нашла среди книг государственной библиотеки в одном из городков Нижней Баварии обычная уборщица. Возможно, коллекция была спрятана в 1803 году от властей, изымавших хранившиеся в монастырях монеты и книги в пользу государства. Стоимость находки — несколько миллионов евро.

6. 17 тонн серебра на глубине 2,5 км, 2011 год, Атлантика

Около 17 тонн серебра было обнаружено на борту британского парохода Mantola, затонувшего в Атлантическом океане. Корабль потерпел крушение в результате атаки немецкой подводной лодки U 81. Стоимость клада превышает 19 миллионов долларов. Правда, поднять его с такой глубины пока никто не смог.

7. Полмиллиона золотых и серебряных монет, 2007 год

В мае 2007 года компания Odyssey Marine Exploration объявила о находке затонувшего судна с 500 000 золотых и серебр Если ты читаешь эту надпись, значит кто-то взял эту статью с BigPicture.ru яных монет на борту. Сокровища были подняты и переправлены в США, но компания не сообщила, кому принадлежал затонувший корабль и где именно он был найден.

8. 48 тонн английского серебра, 2012 год, Атлантика

В феврале 1941 года судно Gairsoppa было торпедировано немецкой подводной лодкой. Транспорт затонул в 300 морских милях от берегов Ирландии. На борту корабля находились 85 членов экипажа. Спастись удалось только второму помощнику капитана Ричарду Айерсу. С корабля было поднято около 48 тонн серебра — 1203 слитка.

9. 700 золотых монет, 2011 год, Карибское море

Недалеко от побережья Доминиканской Республики водолазы из американской организации Deep Blue Marine подняли с затонувшего корабля 700 монет, датированных 1535 годом, и золотые украшения. Стоимость находки — несколько миллионов долларов.

10. 53 тонны платины на британском судне, 2012 год, США

В 2009 году американский искатель сокровищ Грег Брукс объявил, что обнаружил в лежащем на дне у американских берегов британском торговом судне немыслимые сокровища, которыми Великобритания и СССР расплачивались за поставленную из США по ленд-лизу технику. Тогда Брукс, опасаясь конкурентов, назвал только приблизительную стоимость найденного — 3,5 миллиарда долларов, не раскрыв места находки. Спустя три года Грег Брукс назвал имя корабля — «Порт Николсон» — и уточнил, что он был потоплен немецкой подводной лодкой.