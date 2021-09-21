$70 млн: кто купил самые дорогие автомобили в мире

Для большинства людей автомобиль — средство для передвижения. Они никак не выделяют свою машину и относятся к ней как к транспорту, но есть определенная категория людей, для которых автомобиль является способом самовыражения. Так они показывают другим то, что у них достаточно денег для того, чтобы купить роскошную машину.

На улицах мегаполисов часто можно увидеть самые разные модели машин. Это может быть автомобиль класса "люкс", раскрашенный вручную или даже обклеенный бархатом. Фантазия людей безгранична и они воплощают самые смелые задумки, вплоть до инкрустирования бриллиантов. "Рамблер" рассказывает о самых дорогих машинах и их владельцах.

Ferrari 250 GTO 1963 года, 70 000 000 $

Именно эта машина в 1963 году заняла первое место в десятидневной гонке «Тур де Франс». Ferrari выпускала автомобиль на протяжении двух лет: с 1962 до 1964. Всего было выпущено 36 экземпляров, предназначенных для гонок. Большинство из них на ходу до сих пор.

Конкретно эта модель является победителем множества гонок. До до 100 километров в час она разгоняется за 5,6 секунды, а ее максимальная скорость составляет 265 километров в час.

В 2018 году автомобиль приобрел американский миллиардер Дэвид Макнил. Он занимается продажей автомобильных ковриков. Машину он купил за 70 миллионов долларов. Эксперты уверены, что в 2023 году цена экземпляра достигнет ста миллионов.

Mercedes-Benz W196R, 29 700 000 $

Lothar Spurzem/CC BY-SA 2.0 de

В 1954 году этот автомобиль выиграл Гран-при Франции гонок «Формулы-1», за рулем был аргентинский гонщик Хуан Мануэль Фанхио. Это было спустя месяц после его сборки.

Спустя год во время гонки «24 часа Ле-Мана» случилась трагедия: машина влетела в толпу зрителей, тогда погибло 80 человек, более ста пострадали. После этого компания перестала производить спортивные автомобили на 30 лет.

Максимальная скорость автомобиля — 300 километров в час.

В 2012 году машину продали на аукционе «Бонхамс». Покупатель предпочел остаться неизвестным, но журналисты узнали, что он занимается коллекционированием автомобилей.

Bugatti La Voiture Noire, 19 000 000 $

Y.Leclercq/CC BY-SA 4.0

Этот автомобиль существует в единственном экземпляре. Впервые его представили в 2019 году к 110-летию со дня основания бренда.

Кузов машины выполнен из карбона. Она разгоняется за две секунды до 100 километров в час. Максимальная скорость, которую она может развить — 420 километров в час.

Этот автомобиль считается самым дорогим из всех современных моделей. Ее покупателем стал известный футболист и поклонник спорткаров Криштиану Роналду. Как подсчитали СМИ, на момент покупки на эту машину он потратил примерно половину своего годового дохода.

Ferrari 250 GT SWB California Spyder, 18 500 000 $

richebets/CC BY 2.0

Машину выпустили в 1961 году. По тем временам это был автомобиль, который воплощал в себе невероятные характеристики и привлекательный дизайн. Как и другие модели, он был выпущен ограниченной партией.

До 100 километров в час машина разгоняется за 8 секунд, и по этому параметру она не уступает современным спорткарам. Максимальную скорость она может развивать в 241 километров в час.

Особенность этой модели заключается в том, что ей владели известные люди. Сразу после сборки автомобиль купил французский актер и режиссер Жерар Блен, а ее вторым владельцем стал Ален Делон. После этого машина побывала в управлении у всей французской элиты того времени, пока в 1971 году ее не купил коллекционер. Она стояла у него в гараже более 40 лет.