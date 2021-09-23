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Одну из 37 сохранившихся страниц «Собаки Баскервилей» продадут на аукционе

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

В американском Далласе продадут одну из 37 сохранившихся страниц оригинальной рукописи «Собаки Баскервилей», пишет Daily Mail. Начальная стоимость лота составит 145 тысяч фунтов стерлингов (это 197 625 долларов или 14,4 миллиона рублей).

£145 тыс: страницу «Собаки Баскервилей» пустят с молотка
Фото: Alexandr Graschenkov / Globallookpress.comAlexandr Graschenkov / Globallookpress.com

Оригинальная рукопись состоит из 185 страниц. Сохранившаяся страница — часть материала, который автор «Собаки Баскервилей» Артур Конан Дойл предложил продавцам новой истории о Шерлоке Холмсе в 1902 году. Большинство из страниц рукописи распались. На сегодняшний день известно только о 37 сохранившихся листках. Часть из них хранится в нью-йоркской публичной библиотеке.

Продаваемая страница, озаглавлена как «Глава XIII. Сети расставлены», размером 20 на 33 сантиметра. Она в хорошем состоянии. На аукцион ее выставит частный коллекционер.

Дойл опубликовал «Собаку Баскервилей» через восемь лет после того, как появилась первая книга о Шерлоке Холмсе в 1894 году. Его издатель, McClure, Phillips & Company, попросил у автора оригинальную рукопись и организовал сложную рекламную кампанию. Торги пройдут 6 ноября.

Ранее умерла звезда сериала «Шерлок», британская актриса Уна Стаббс. Она скончалась в своем доме в Эдинбурге в окружении семьи.

Вещи,Уна Стаббс,
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