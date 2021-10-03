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Вещи, которые россияне продают за миллионы

Дарья Амосова
1 час назад

На интернет-площадках объявлений встречаются товары, которые продавцы отдают за непомерно большие деньги — например, за миллион рублей. «Рамблер» составил подборку примечательных личных вещей, которые хозяева оценили в шестизначную сумму.

Вещи, которые россияне продают за миллионы
Фото: depositphotosdepositphotos

Часы

Пользователи продают разные аксессуары: есть и «Ролексы», и часы с бриллиантами, и даже наградные часы от президента.

Кадр из мобильного приложения «Авито»
Кадр из мобильного приложения «Авито»

Украшения

Винтажные серьги, брошки, браслеты, запонки, кольца продают за несколько миллионов и больше. Особым спросом пользуются обручальные и помолвочные кольца известных брендов.

Кадр из мобильного приложения «Авито»
Кадр из мобильного приложения «Авито»

Одежда и сумки

Фаворит площадок онлайн-объявлений — одежда из ограниченных коллекций. Есть даже специальные люди, кто скупает предметы, вышедшие ограниченным тиражом, а затем перепродает. Также популярностью пользуются шубы, также привезенные из-за рубежа. Кожаные сумки люксовых марок попадаются в каждом пятом объявлении. Продают аксессуары в полном наборе: с чехлами, коробками и иногда даже чеками.

Кадр из мобильного приложения «Авито»
Кадр из мобильного приложения «Авито»
Кадр из мобильного приложения «Авито»

Необычное

Бывает, что пользователи указывают высокую цену по невнимательности или в шутку. А возможно, некоторые считают, что вещь действительно стоит миллион: как, например, владелец шерстяного одеяла. Кто-то пытается в шутку или всерьез заработать: хозяйка плюшевого медведя подписала объявление «Купите, ппц как деньги нужны».

Кадр из мобильного приложения «Авито»
Кадр из мобильного приложения «Авито»
Кадр из мобильного приложения «Авито»

В материале использованы объявления из приложения «Авито»

Вещи,
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