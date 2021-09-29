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Известная картина Рубенса оказалась подделкой

Мария Каткова
1 час назад

Одна из самых известных картин в мире Питера Пауля Рубенса признана подделкой. Об этом сообщает издание The Guardian.

Известная картина Рубенса оказалась подделкой
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Картина Рубенса "Самсон и Далила" оказалась подделкой, считает искусственный интеллект. Он подтвердил давние сомнения в подлинности картины. В 1980 году Национальная галерея Лондона приобрела полотно за 2,5 миллиона фунтов стерлингов. Тогда это была рекордная цена для произведения искусства.

nationalgallery.org.uk

Искусственный интеллект сравнивал картину со 148 подлинными шедеврами авторства Рубенса и пришел к выводу, что "Самсон и Далила" написана другим художником. Алгоритм показал, что вероятность подделки картины равна 91%.

"Мы повторили эксперименты, чтобы убедиться, что мы не ошиблись и результат всегда был одинаковым. Каждый квадратик получался фальшивым с вероятностью более 90%", — заявил соучредитель компании Art Recognition, которая занималась оценкой подлинности с помощью искусственного интеллекта.

Споры о том, что "Самсон и Далила" — подделка, ходили давно. Предполагается, что оригинальная картина Рубенса была написана между 1608 и 1609 годом. Художник создавал ее для своего покровителя Николааса Рококса. В 1640 году картина исчезла, найти ее смогли только в 1926 году. Тогда искусствовед Людвиг Бурхард заявил, что картина является оригиналом. Критики, которые склонялись к тому, что картина не оригинальна, говорили, что цветовая палитра не характерна для Рубенса, а само полотно написано неуклюже.

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