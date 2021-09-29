Известная картина Рубенса оказалась подделкой

Картина Рубенса "Самсон и Далила" оказалась подделкой, считает искусственный интеллект. Он подтвердил давние сомнения в подлинности картины. В 1980 году Национальная галерея Лондона приобрела полотно за 2,5 миллиона фунтов стерлингов. Тогда это была рекордная цена для произведения искусства.

"Мы повторили эксперименты, чтобы убедиться, что мы не ошиблись и результат всегда был одинаковым. Каждый квадратик получался фальшивым с вероятностью более 90%", — заявил соучредитель компании Art Recognition, которая занималась оценкой подлинности с помощью искусственного интеллекта.

Споры о том, что "Самсон и Далила" — подделка, ходили давно. Предполагается, что оригинальная картина Рубенса была написана между 1608 и 1609 годом. Художник создавал ее для своего покровителя Николааса Рококса. В 1640 году картина исчезла, найти ее смогли только в 1926 году. Тогда искусствовед Людвиг Бурхард заявил, что картина является оригиналом. Критики, которые склонялись к тому, что картина не оригинальна, говорили, что цветовая палитра не характерна для Рубенса, а само полотно написано неуклюже.