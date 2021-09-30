Когда в Израиле начали расплачиваться шекелями

Шекели чеканили в Израиле со времен Римской империи. За годы существования монета пережила множество изменений — рассказываем, когда шекель стал современным.

Название «шекель» происходит от древнееврейского слово saqal — «взвешивать», «вес». Также в русском языке встречается название «сикль» или «сикл» (по другому прочтению שקל или shekel). Изначально шекели использовали как меру веса золота и серебра: одна монета весила от 9 до 15 г.

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Шекель Первой Иудейской войны

Первые чеканные монеты делали на территории Израиля в годы восстания против Римской Империи (66–71 годы н.э.). Монеты делали повстанцы на оккупированной территории. На шекелях периода осады изображали фиговый лист, отросток инжира и райское яблоко.

Шекель стал стандартной денежной единицей для евреев, моавитян, эдомитян, финикийцев. Монета упоминалась в Библии. 30 серебреников, за которые Иуда предал Христа, были тирскими шекелями — серебряными монетами, которые чеканили в финикийском городе Тир.

Старый израильский шекель

24 февраля 1980 года — 3 сентября 1985 года

В 1948 году Израиль провозгласил независимость от Великобритании. Валютой страны был палестинский фунт, который зависел от британского фунта стерлингов.

Двадцать лет в обиходе был «израильский фунт», а в 1969 году парламент принял Закон о возвращении к шекелю. Правда, операция по смене денег была засекречена, и еще десять лет страна пользовалась фунтами. В 1980 года страна полностью перешла на шекели.

Новый израильский шекель

4 сентября 1985 года — н. в.

Новый израильский шекель ввели после сильного обесценивания старого: гиперинфляция достигала сотен процентов в год. В оформлении банкнот используют портреты исторических и литературных деятелей. В 1999 году выпустили банкноты с вертикальным дизайном.