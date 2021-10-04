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Россиянин создал самый маленький велосипед в мире

Lenta.ru
3 часа назад

Краснодарский изобретатель Сергей Дашевский создал самый маленький велосипед в мире и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает ГТРК «Кубань».

Россиянин изобрел самый маленький велосипед в мире
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Длина изобретения составляет всего 8,4 сантиметра, но при этом на нем можно ездить. Уточняется, что Дашевский ждал подтверждения своего рекорда два года — вскоре ему пришлют соответствующий диплом.

У себя дома краснодарец собрал целую коллекцию велосипедов собственного производства. У него есть транспорт длиной 11,5 и 9,5 сантиметра.

В 1989 году он участвовал в гонке в Литве, используя на ней созданный своими руками велосипед. Всего на счету Дашевского более десятка подобных марафонов в Европе и Америке. Однажды он проехал через всю Канаду вместе с немецким путешественником Хайнцом Штуке.

3 сентября сообщалось, что в Германии изобрели велосипед будущего. Компания Schaeffler представила инновационную систему привода для электробайков. Изобретение Free Drive состоит из генератора и педалей, установленных на каретке велосипеда. При нажатии на педали водитель приводит в действие генератор, который преобразовывает механическую энергию в электрическую.

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