Россиянин изобрел самый маленький велосипед в мире

Краснодарский изобретатель Сергей Дашевский создал самый маленький велосипед в мире и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает ГТРК «Кубань».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Длина изобретения составляет всего 8,4 сантиметра, но при этом на нем можно ездить. Уточняется, что Дашевский ждал подтверждения своего рекорда два года — вскоре ему пришлют соответствующий диплом.

У себя дома краснодарец собрал целую коллекцию велосипедов собственного производства. У него есть транспорт длиной 11,5 и 9,5 сантиметра.

В 1989 году он участвовал в гонке в Литве, используя на ней созданный своими руками велосипед. Всего на счету Дашевского более десятка подобных марафонов в Европе и Америке. Однажды он проехал через всю Канаду вместе с немецким путешественником Хайнцом Штуке.