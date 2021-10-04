Как советский программист придумал «Тетрис»

Компьютерную головоломку изобрел советский программист и геймдизайнер Алексей Пажитнов в 1984 году. «Рамблер» рассказывает историю возникновения легендарной игры.

Идея

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80-е, Москва. Алексей Пажитнов работает в Вычислительном центре Академии наук СССР. Программист изучает проблемы искусственного интеллекта и распознавания речи, а в свободное время программирует игры и разнообразные головоломки.

Как признавался Пажитнов в многочисленных интервью, идею «Тетриса» ему подсказала головоломка «пентамино». Суть игры — составить квадрат из фигурок разной формы, которые состоят из пяти делений.

Мощностей компьютера на воспроизведение пентамино не хватало. Пришлось отлаживать тетрамино — подобную головоломку на четыре деления. Это и определило название игры.

Программист пишет первую версию игры на языке Паскаль для компьютера «Электроника-60». Коллега по Вычислительному центру Дмитрий Павловский помогает добавить в игру цветные фигуры. 16-летний школьник Вадим Герасимов переписывает игру под дисковую операционную систему MS-DOS и много лет ее улучшает.

Выпуск

Первая версия выходит 6 июня 1984 года и становится популярной в среде московских программистов. Продать «Тетрис» или права на него в СССР невозможно.

Спустя несколько месяцев после релиза венгерский импортер программного обеспечения Роберт Стейн прибывает в Москву. Стейн хочет договориться с Пажитновым о лицензии на выпуск игры. Переговоры проходят успешно, и Стейн решает, что игру сразу же можно издавать.

Предприниматель продает права на «Тетрис» компании Mirrorsoft, которая выпускает «Тетрис» с «русским колоритом». Головоломку представляют как «первую игру из-за железного занавеса»: в красной коробке, с серпом и молотом на обложке. В качестве музыкального сопровождения компания добавляют русскую песню «Коробейники». Восьмибитная мелодия настолько плотно ассоциируется с игрой, что теперь называется просто «музыкой из Тетриса».

Однако реальные правообладатели в продаже прав на игру отказывают, когда по миру уже продаются пиратские катриджи. Из-за путаницы около шести различных компаний заявляют о правах на версии «Тетриса», включая Nintendo. В 1989 году компания выпускает карманную игровую консоль Brick Game, в комплектацию которой входит и «Тетрис». В советской и постсоветской среде все карманные консоли подобного типа начинают называть «тетрисами».