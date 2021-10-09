Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+8° в 
Пробки 4 балла
USD 71.99EUR 83.12BRENT 82.59
Войти в почту

Садится батарея: 5 способов сэкономить заряд на телефоне

Дарья Амосова
50 минут назад

Аккумулятор слабеет и хуже держит заряд — это нормально для старых смартфонов. Делимся советами, как продлить производительность батареи.

5 способов сэкономить заряд на телефоне
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Пользоваться телефоном, когда это правда нужно

Вы берете смартфон в руки, чтобы посмотреть время, уведомления, убить пару минут в очереди и поинтересоваться, не появилось ли чего-нибудь нового в интернете. Не надо: постоянные включения и выключения экрана садят батарею.

Чтобы не пропустить важные сообщения или напоминания, настройте уведомления. Лучше голосовые: загорающийся экран и виброрежим также «съедают» заряд.

Включить режим энергосбережения

Режим включается автоматически, если на телефоне осталось 10-20% заряда. Включить его можно и вручную, зайдя в «Настойки». Если это слишком экстремальная мера, попробуйте для начала уменьшить яркость экрана на телефоне.

Отключить сети, которые включены просто так

Сети — Bluetooth, Wi-Fi, 3G, 4G или 5G, геолокация. Они нужны во время работы, но не когда вы просто гуляете или моетесь в душе.

Удалить приложения, которые уже не нужны

В «Настройках» можно узнать время, которое вы проводите в каждом приложении. Удаляйте те, что вы используете от силы раз в месяц. В оставшихся приложениях регулярно чистите кэш и ненужные данные.

Не использовать телефон на морозе и не перегревать

Слишком высокие и слишком низкие температуры вредны для аккумулятора. Не пользуйтесь телефоном (по крайней мере активно) при температуре 10°С и ниже: мороз попросту «убьет» батарею. Не кладите смартфон на нагретую солнцем поверхность и следите, чтобы телефон не перегревался при обычной работе.

Вещи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители