5 способов сэкономить заряд на телефоне

Аккумулятор слабеет и хуже держит заряд — это нормально для старых смартфонов. Делимся советами, как продлить производительность батареи.

Пользоваться телефоном, когда это правда нужно

Вы берете смартфон в руки, чтобы посмотреть время, уведомления, убить пару минут в очереди и поинтересоваться, не появилось ли чего-нибудь нового в интернете. Не надо: постоянные включения и выключения экрана садят батарею.

Чтобы не пропустить важные сообщения или напоминания, настройте уведомления. Лучше голосовые: загорающийся экран и виброрежим также «съедают» заряд.

Включить режим энергосбережения

Режим включается автоматически, если на телефоне осталось 10-20% заряда. Включить его можно и вручную, зайдя в «Настойки». Если это слишком экстремальная мера, попробуйте для начала уменьшить яркость экрана на телефоне.

Отключить сети, которые включены просто так

Сети — Bluetooth, Wi-Fi, 3G, 4G или 5G, геолокация. Они нужны во время работы, но не когда вы просто гуляете или моетесь в душе.

Удалить приложения, которые уже не нужны

В «Настройках» можно узнать время, которое вы проводите в каждом приложении. Удаляйте те, что вы используете от силы раз в месяц. В оставшихся приложениях регулярно чистите кэш и ненужные данные.

Не использовать телефон на морозе и не перегревать