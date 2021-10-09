5 способов сэкономить заряд на телефоне

Аккумулятор слабеет и хуже держит заряд — это нормально для старых смартфонов. Делимся советами, как продлить производительность батареи.
Вы берете смартфон в руки, чтобы посмотреть время, уведомления, убить пару минут в очереди и поинтересоваться, не появилось ли чего-нибудь нового в интернете. Не надо: постоянные включения и выключения экрана садят батарею.
Чтобы не пропустить важные сообщения или напоминания, настройте уведомления. Лучше голосовые: загорающийся экран и виброрежим также «съедают» заряд.
Режим включается автоматически, если на телефоне осталось 10-20% заряда. Включить его можно и вручную, зайдя в «Настойки». Если это слишком экстремальная мера, попробуйте для начала уменьшить яркость экрана на телефоне.
Сети — Bluetooth, Wi-Fi, 3G, 4G или 5G, геолокация. Они нужны во время работы, но не когда вы просто гуляете или моетесь в душе.
В «Настройках» можно узнать время, которое вы проводите в каждом приложении. Удаляйте те, что вы используете от силы раз в месяц. В оставшихся приложениях регулярно чистите кэш и ненужные данные.
Слишком высокие и слишком низкие температуры вредны для аккумулятора. Не пользуйтесь телефоном (по крайней мере активно) при температуре 10°С и ниже: мороз попросту «убьет» батарею. Не кладите смартфон на нагретую солнцем поверхность и следите, чтобы телефон не перегревался при обычной работе.