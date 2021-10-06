Почему сторублевая банкнота называлась "катенькой"

"Катенька", "котел", "катеринка" — так по-простому называли сторублевую банкноту в царской России. "Рамблер" рассказывает об истории прозвища.

Бумажные деньги в России начали выпускать 29 декабря 1768 г. Старт российской валюте в современном виде дала Екатерина II: императрица издала Манифест об основании двух ассигнационных банков и выпуске ассигнаций.

В первом выпуске банкнот сторублевая купюра была самой крупной по номиналу. Размер — 260×122, цвет — светло-коричневый. На лицевой стороне изобразили портрет Екатерины II. Из-за этого в народе банкноту начали называть по-простому "катенька", "котел" и "катеринка".

Сторублевая "катенька" в течение полутора столетий была самым крупным номиналом. В 1898 году в России начали выпускать банкноты в 500 рублей. По аналогии со сторублевой купюрой, банкноту называли "петром" или "петенькой" из-за напечатанного на ней портрета Петра I.

Банкноту в сто рублей с императрицей выпускали до 1918 года. После революции ее сменила купюра песочного цвета размером 98×52, на которой был изображен герб России, а позднее — РСФСР.