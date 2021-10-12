«Ну-ка, отними!»: как придумывали названия конфет в СССР

Вкус многих конфет знаком нам с детства: «Гусиные лапки», «Птичье молоко», «Белочка». И не забыть про «Коровку»!

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«Рамблер» собрал истории, как в Советском Союзе (и даже раньше) придумывали названия для сладостей.

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«Мишка косолапый»

Конфета из миндального пралине между вафлями и шоколадом — изобретение даже не СССР, а царской России. В конце XIX века основатель фабрики «Эйнем» (позднее — «Красный Октябрь»), немец Фердинанд Теодор фон Эйнем сильно тосковал по родине. Кондитер хотел произвести конфеты, которые напоминали бы ему о доме.

В Германии был популярен десерт — миндаль, растертый с сахаром. Эйнем взял миндальное пралине за основу, добавив вафли и шоколад для хруста. Сладость обрела в России невероятную популярность. Тогда у конфет не было названия: покупатели просто просили в магазине «пралиновые».

По легенде, конфета получила название в конце 1880-х или середине 1890-х. У Эйнема в кабинете висела репродукция картины «Утро в сосновом лесу» Шишкина и Савицкого. Кондитер подумал, что это красивая картинка, которая привлечет покупателей. Медведей напечатали на фантиках — это и стало вдохновением для названия.

«Птичье молоко»

Имя популярных конфет придумали не в Советском Союзе, а в Польше. Варшавская кондитерская фабрика в 1936 году выпустила воздушный десерт Ptasie Mleczko. Название придумали работники фабрики.

Как гласит легенда, суфле в шоколаде было невероятно вкусным и уникальным десертом — такой же диковинкой, как и молоко, которое птицы вообще-то не производят. В СССР конфеты появились в 1967 году после визита министра пищевой промышленности СССР В.П. Зотова в Чехословакию. Сегодня суфле по советскому рецепту выпускает Владивостокская кондитерская фабрика под названием «Приморские».

«Ну-ка, отними!»

Вдохновением для дерзкого названия послужила фарфоровая статуэтка, которая стояла в кабинете одного из начальников фабрики «Эйнем». Мальчик 8-10 лет держал в руках дубинку и грозно смотрел на окружающих.

В 1913 году художник Мануил Андреев создал на основе статуэтки рисунок, добавив в руку ребенку надкусанную плитку шоколада. Картинку использовали в оформлении обертки, а в рекламных целях добавили стихотворение:

«Добыл я плитку шоколада,

И мне товарищей не надо,

Пред всеми говорю людьми:

„Съем всю. А ну-ка отними! “».

После Октябрьской революции обертку пришлось переделывать, так как образ жадного мальчика не вязался с коммунистическими идеалами. Название решили не менять, но попросили перерисовать картинку на обертке. Андреев убрал дубинку и сделал выражение лица мальчика значительно добрей. Позднее оригинальную картинку заменили на новую — девочку, которая дразнит собаку.

«Гусиные лапки»

Карамельные конфеты в конце XIX века производила фабрика А. Абрикосова. Неизвестна точная причина, почему сладость получила такое название.

Согласно одной легенде, в состав карамели раньше входил гусиный жир, который делал консистенцию воздушной. По другой, карамель изначально называлась «Утиные носы»: после выдувки трубой конфеты выглядели как клювы птиц. В какой-то момент истории утки превратились в гусей, а носы — в лапки.

Наконец, возможно, что сначала родилось название, а потом конфета. Кондитеры постоянно конкурировали между собой за внимание покупателей. Абрикосов, вероятно, решил, что милое и забавное название точно не останется незамеченным.

«Коровка»

Сливочный ирис пришел родом из Польши: в 1920-х годах семья Поморских наладила в Познани производство конфеты с жидкой начинкой. После Второй мировой войны «Коровку» начали производить в странах социалистического лагеря — в частности, в СССР.

Название произошло частично от молочно-сливочного состава с добавлением большого количества масла, частично от обертки. Самые первые конфеты выпускались в фантике, на которой изображена белая корова с черными пятнами.

«Белочка»