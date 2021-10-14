Как появились любимые духи советских женщин

Современным девушкам название парфюма «Красная Москва» не скажет ничего. А вот старшее поколение отлично знает эти духи и даже помнит их аромат. Уникальное терпкое благоухание сражало наповал женщин СССР и пользовалось спросом за рубежом. Для многих эти духи стали настоящим символом советской эпохи. Но на самом деле аромат «Красной Москвы» гораздо старше страны Советов.

Презентация духов «Красная Москва» состоялась на Всероссийской хозяйственной экспозиции в 1925 году. Их можно назвать долгожителями, так как парфюм до сих пор выпускает московская фабрика «Новая заря». Флакон духов выглядит как собор с красной пробкой-куполом. Упаковка «Красной Москвы» — пенал красного цвета с белыми геометрическими узорами. Автор классического дизайна — художник Андрей Евсеев.

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Духи для императрицы

Мало кто знает, что «Красная Москва» — это не оригинальный аромат, а просто адаптация. Создал этот запах, ставший классическим, парфюмер Огюст Мишель — мастер фабрики Генриха Брокара. Свои духи француз, обосновавшийся в Москве, назвал «Любимый букет императрицы». Их выход был посвящен императрице Александре Федоровне и знаменательной дате — 300-летию дома Романовых.

Фабрика «Брокар и К°», ставшая после революции «Новой зарей», была основана Генрихом Брокаром. Потомственный парфюмер и предприниматель Брокар приехал в Москву в возрасте 23 лет и основал фабрику. Предприятие было крошечным — на нем, вместе с самим хозяином, работали всего три человека.

Тем не менее маленькая фабрика Брокара совершила настоящий переворот. Француз начал выпускать доступные духи, одеколоны и продукты личной гигиены. До этого позволить себе такую роскошь могли только обеспеченные люди. Компания «Брокар и К°» выпускала даже детское мыло в яркой упаковке.

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Парфюмер Огюст Мишель был правой рукой Генриха Брокара и автором многих уникальных композиций. После смерти основателя фирмы в 1900 году, бизнес возглавили его жена и дети. Октябрьский переворот заставил многих предпринимателей бежать из России. Но большевики убедили парфюмеров остаться и продолжить работу. Фабрика получила новое, совершенно неблагозвучное название — «Замоскворецкий парфюмерно-мыловарный комбинат 5».

«Новая заря» и новая жизнь дореволюционного аромата

В начале 20 х годов предприятие возглавил Огюст Мишель, создатель «Любимого букета императрицы». Именно он в 1922 году и предложил назвать фабрику по-современному — «Новая заря». В 1925 году духи, созданные для супруги царя Николая II, стали доступны советским женщинам. Назывались они уже «Красная Москва».

Очень скоро под маркой «Красная Москва» начала выходить целая серия продукции. В нее входили пудра, душистое мыло, одеколон и туалетная вода. Их можно было купить отдельно или набором, в красивой подарочной упаковке. Сразу после появления продукция серии стала дефицитом и ее распространяли по спискам.

Духи «Красная Москва» были элитным парфюмом, который могли приобрести далеко не все. Ими пользовались жены и любовницы партийных функционеров, а также звезды кино, эстрады и спорта. Очень любили этот аромат актрисы Любовь Орлова и Валентина Серова.

Стоили духи немало — в 1940 году флакон «Красной Москвы» можно было приобрести за 28 рублей 50 копеек. Во время войны цена еще выросла — в 1942 году духи продавали уже по 57 рублей. К 1944 году их продавали только через спецмагазины, а цена доходила до 500 рублей. Это было больше средней зарплаты по стране на целых 100 рублей!

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В начале 50 х фабрика «Новая заря» сделала свою продукцию более демократичной. Всего за 148 рублей можно было приобрести роскошно оформленный подарочный набор. В него входили духи, пудра и крема — полный комплект женского счастья. Особым спросом наборы «Красная Москва» пользовались перед 8 марта — это был самый желанный подарок.

Не только для женщин

Для духов «Красная Москва» 50 е годы стали настоящим звездным часом. Их обожали женщины от Калининграда до Владивостока, а иногда они приходились по нраву и мужчинам. В 1958 году продукт «Новой зари» получил первую премию на международной выставке в Брюсселе. Это открыло путь духам на европейский рынок.

Духи стали культовыми и часто появлялись в кино. В фильме «Большая семья», снятом в 1957 году, герой дарит «Красную Москву» сестре. В 1962 году вышел фильм «Девчата», в котором флаконом с желанным парфюмом хвасталась перед подругами Анфиса. И уже к 1966 году объем производства этих духов достиг немыслимых объемов — 10,7 млн штук.

Согласно статистике 1961 года из 1000 граждан СССР, 100 покупают «Красную Москву». В 1970 х на рынке появилось множество духов и одеколонов как советских, так и из стран соцлагеря. Общее число видов духов в стране превысило 120. Несмотря на это духи, созданные Огюстом Мишелем для императрицы, не теряли актуальность.

Спад интереса к «Красной Москве» начался только в начале 80 х. В СССР начали ввозить французские духи, за которыми выстраивались огромные очереди. В годы перестройки фабрика, пережившая две революции и две мировые войны, едва не прекратила свое существование. Продукции с советскими корнями было сложно конкурировать с импортной парфюмерией.