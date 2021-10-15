Первая книга стихов Владимира Маяковского "Я", которая вышла в свет в 1913 году небольшим тиражом в 300 экземпляров, продана на торгах за 1,3 млн рублей. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе аукционного дома "Литфонд".

"Книгу очень редко можно встретить на аукционах, но тот экземпляр, который представлен в "Литфонде", обладает музейным значением. Стартовая цена лота составляла 600 тыс. рублей. Однако в ходе торгов она выросла до 1,3 млн рублей",

Еще один сборник стихов Маяковского "Для голоса" ушел в рекордные 1,8 млн рублей при стартовой цене 180 тыс. рублей. Книга в оформлении Эль Лисицкого (традиционно его имя не склоняется по падежам) была издана в 1923 году в Берлине, где оба они - поэт и художник - находились в то время. Издание является примером оригинальных конструктивистских и композиционных решений Лисицкого и идеально сочетается с ритмикой поэзии Владимира Маяковского.