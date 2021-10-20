Что на самом деле означают мистические символы на рублях

Национальная валюта испокон веков является одним из главных столпов существования любого государства. Руководство большинства стран мира с древности до наших дней заботится о том, чтобы на государственных купюрах присутствовали эзотерические знаки, приносящие удачу. Современные российские банкноты в этом плане не стали исключением из правил.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Вера на страже рубля

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До революции 1917 года на российских деньгах изображали мистические символы, программирующие на успех. Среди наиболее часто встречающихся эзотерических знаков можно отметить четырехлистный клевер, а также правостороннюю свастику – символ изобилия. Действительно, Российская империя всегда была богатой, преуспевающей державой. Однако едва буржуазное, а затем советское правительство упростило внешний вид купюр, курс рубля стремительно покатился вниз. В советские годы изображение на купюрах В.И. Ленина, являвшегося для населения страны объектом поклонения, а также красной звезды – пентаграммы Марса - обеспечивало надежную защиту отечественным деньгам.

Банкноты переходного периода 1990-х годов не имели ни магических, ни идеологических символов, а значит, оставались без покровительства высших сил. К счастью, в 1997 году правительство решило обеспечить российские деньги защитой символов православной церкви, что достаточно быстро возвратило стабильность национальной валюте.

Святыни на купюрах

На российских деньгах было размещено изображение православных святынь, которые были особенно любимы в народе и обладали сильной энергетикой. За консультацией по данному вопросу обращались даже в Патриархию. В итоге на купюре номиналом в пять рублей, сегодня практически вышедшей из употребления, появился Софийский собор, расположенный в Великом Новгороде, а на десяти рублях - часовня Параскевы Пятницы в Красноярске. Пятьдесят рублей украсили санкт- петербургским Петропавловским собором, который является усыпальницей российских императоров. На пятистах рублях изобразили Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь, а на самой популярной банкноте в тысячу рублей - церковь Иоанна Предтечи в Ярославле. При этом специалисты по эзотерике отмечают, что на купюре в пятьсот рублей имеется знак «Неопалимая купина», означающий присутствие Бога. Таким образом создатели современных российских банкнот фактически поставили православную веру на защиту экономики страны.

Животный символизм

Кроме православных храмов на современных российских деньгах встречаются и представители животного мира. Животные в качестве символов обладают своей уникальной энергетикой, которая передается предметам, на которых их изображают. В частности, на пятитысячной купюре можно увидеть тигра и осетра. Их появление на банкноте высшего достоинства не случайно. В большинстве мировых культур тигр олицетворяет власть и силу. На Дальнем Востоке данное животное символизирует солнечные лучи, а также счастье и материальное благополучие. В Китае тигр – это царь зверей, он отождествляет жизнь и победу добра над злом. Не удивительно, что тигр, как никакое другое животное, благоприятно влияет на российские купюры, наделяя их силой Солнца, а также способностью противостоять любым экономическим перипетиям.