Подросток нашел во время уборки дома старинное любовное письмо

В английском городе Престон, графство Ланкашир, 14-летний подросток во время уборки дома обнаружил под плиткой тайное любовное послание столетней давности. Об этом сообщает The Sun.

Фото: Unsplash Unsplash

Лукас Корнес наводил порядок в своей комнате и случайно уронил на пол телевизор. Он упал и отколол несколько кусков плитки. Мальчик позвал свою мать, 48-летнюю Доун Корнес, и предложил ей проверить, нет ли под полом каких-нибудь документов или писем.

«Было бы забавно, если бы мы нашли что-то спрятанное, например, документы на дом», — сказал Корнес.

Вскоре мать и сын обнаружили письмо, которое оказалось любовным посланием из прошлого века.

В письме мужчина обращался к своей замужней любовнице с просьбой сохранить их отношения в тайне. В тексте упоминалась трамвайная остановка, которой нет в городе больше 80 лет. Дом, в котором британцы обнаружили послание, был построен в 1917 году, поэтому они предположили, что тексту больше ста лет.

После того как Корнес разместил фотографию письма в соцсетях, пользователи посчитали, что, судя по почерку и размеру бумаги, оно могло быть написано примерно в 1920-х годах.