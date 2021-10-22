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Подросток нашел во время уборки дома тайное любовное письмо столетней давности

Lenta.ru
5 часов назад

В английском городе Престон, графство Ланкашир, 14-летний подросток во время уборки дома обнаружил под плиткой тайное любовное послание столетней давности. Об этом сообщает The Sun.

Подросток нашел во время уборки дома старинное любовное письмо
Фото: UnsplashUnsplash

Лукас Корнес наводил порядок в своей комнате и случайно уронил на пол телевизор. Он упал и отколол несколько кусков плитки. Мальчик позвал свою мать, 48-летнюю Доун Корнес, и предложил ей проверить, нет ли под полом каких-нибудь документов или писем.

«Было бы забавно, если бы мы нашли что-то спрятанное, например, документы на дом», — сказал Корнес.

Вскоре мать и сын обнаружили письмо, которое оказалось любовным посланием из прошлого века.

В письме мужчина обращался к своей замужней любовнице с просьбой сохранить их отношения в тайне. В тексте упоминалась трамвайная остановка, которой нет в городе больше 80 лет. Дом, в котором британцы обнаружили послание, был построен в 1917 году, поэтому они предположили, что тексту больше ста лет.

После того как Корнес разместил фотографию письма в соцсетях, пользователи посчитали, что, судя по почерку и размеру бумаги, оно могло быть написано примерно в 1920-х годах.

Ранее сообщалось, что в английском городе Ливерпуль, графство Мерсисайд, 32-летний Джонатан Льюис обнаружил жуткую находку в стене нового дома сразу после переезда. У игрушки в руках было послание с пугающим текстом.

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