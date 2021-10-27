Россиянин создал 50-килограммовую скульптуру рыжего кота

Житель Тулы Кирилл Климов создал скульптуру из металла весом в 50 килограммов и высотой 1,4 метра. Об этом пишет «Тульская пресса».

Отмечается, что прообразом работы послужил черный кот из мультфильма «Котенок по имени Гав». Климов считает, что все могут позволить завести себе такого питомца, ведь он не болеет, не портит мебель и не может умереть.