Женщина лишилась документов и получила их обратно спустя 40 лет

Пользователь Reddit под ником CanisPecuarius поделился историей о том, как его матери вернули кошелек с документами, который у нее украли почти 40 лет назад.

Автор поста рассказал, что мать лишилась своего портмоне еще в 80-х годах. На днях она получила сообщение от незнакомца в Facebook. Он написал, что нашел кошелек в чаще леса.

«От кожаного покрытия изделия почти ничего не осталось, но зато к ней вернулись классные сувениры на память», — добавил парень.

В кошельке остались документы женщины, в том числе и права, на которых сохранилась ее фотография.

Историю о краже кошелька автор слышал от матери много раз. Женщина рассказывала ее, чтобы предостеречь сына и объяснить, что ценные вещи не нужно хранить в автомобиле. Рассказчик отметил, что его мать даже не предполагала, что сможет получить обратно тот самый потерянный кошелек, о котором так часто говорила.

В комментариях под постом пользователи похвалили человека, который вернул матери автора поста документы, некоторых позабавила его находка. Они поиронизировали над тем, что затерявшийся в лесу кошелек похож на предмет, который мог принадлежать без вести пропавшему человеку.

«Я бы подумал, что это главное недостающее доказательство в многолетнем расследовании», — описал свои мысли в подобной ситуации один из пользователей.

Многие обратили внимание внешний вид женщины на фотографии, сделанной в 80-е: объемная укладка в стиле того времени и короткая челка. «Волосы выдают десятилетие. Ах, эти дни с взъерошенными волосами!» — поностальгировала одна из пользовательниц.