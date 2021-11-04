Зачем и для кого в СССР создали лазерный пистолет

В 1984 году в Советском Союзе было создано оружие несмертельного действия: лазерный пистолет. Для кого он был создан, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма «Звездные войны: пробуждение силы» Кадр из фильма «Звездные войны: пробуждение силы»

Над разработкой пистолета без пуль начали работать специалисты СССР и США еще в 1970-х годах. Между двумя державами в то время отношения были весьма непростыми. И если земные и воздушные границы были на замке, то космическое пространство оставалось незащищенным. Вот и решили космонавтов обеспечить оружием, которое можно было бы использовать в условиях невесомости для самообороны.

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Создать отвечающее всем условиям оружие советским конструкторам во главе с профессором В.С. Сулаквелидзе удалось лишь в 1984 году. Именно тогда был продемонстрирован лазерный пистолет для защиты орбитальных станций. Конструкция оружия была весьма простой: по сути пистолет представлял собой лазер с мощной вспышкой. Вес лазерного пистолета был примерно таким же, как и у обычного оружия того же класса, калибр составлял 10 миллиметров, магазин вмещал 8 специальных капсул.

Каждый “патрон” был по сути пиротехнической лампой-вспышкой, каждая из которых была заполнена кислородом, солями металла и циркониевой фольгой. Специальная электрическая искра, для генерирования которой в конструкции пистолета была предусмотрена маленькая батарейка, за секунды создавала температуру порядка 5000 градусов Цельсия, которая затем преобразовывалась в лазерное излучение. В остальном лазерный пистолет работал, как обычный: использованная лампа-гильза выбрасывалась из оружия, а ее место занимал очередной патрон.

Смертельных ран оружие нанести не могло, но этого и не требовалось. Задача лазерного пистолета состояла в том, чтобы вывести из строя чувствительные элементы оптических приборов противника, в том числе и глаз. Луч лазерного пистолета мог поражать цель на расстоянии до 20 метров. Важным преимуществом в сравнении с обычным оружием в условиях невесомости было отсутствие у лазерного пистолета отдачи.