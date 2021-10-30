Вещи, которые распространены в России, но не за границей

В России много вещей, которые могут удивить иностранца. «Рамблер» собрал пять предметов и явлений, которые встречаются за границей не так часто, как у нас.

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Березовый сок

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Напиток покупают в России на рынке и в магазине, добывают сами или просят у родственников. А вот за рубежом — точнее, за теплым рубежом — березовый сок в дефиците. Березы попросту не растут на юге из-за климата. Зато скандинавские страны, Шотландия и некоторые северные регионы Китая и Японии поймут вашу страсть к сладкому напитку.

Сгущенка

Сгущенное молоко из Беларуси или Белгорода можно купить в любом российском магазине. Варят сгущенку даже дети: кладут в пакетик, ставят в кастрюльку, заливают водой и оставляют на два часа. Или хитрят и покупают уже готовую.

За границей сгущенка есть, но в ее встретишь не в каждом магазине. Обычно лакомство продается в специальных кондитерских отделах. Иногда напитки со сгущенкой можно встретить в американских кофейнях.

Домофон и магнитные ключи

В Европе и Америке есть домофоны, но на них не цифры, а имена и фамилии жильцов. В современных жилых кварталах Китая и Японии дверь в подъезд и квартиру открывают карточкой. А в маленьких европейских или азиатских городах дверь в подъезд заходят по старинке — с помощью ключа.

Маршрутки

Классические маршрутки — с лихачом-водителем, с «передайте за проезд», с остановкой по требованию — остались преимущественно в СНГ. В Индии и Турции маршрутки тоже есть, но у них расширен функционал: так называемые «долмуши» ходят не только внутри города, но и между населенными пунктами. Для большинства иностранцев из Европы и США маршрутки выглядят как страшный сон (особенно в пандемию).

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