Стоимость тряпки от Apple за две тысячи рублей объяснили

Специалисты iFixit разрезали тряпку от Apple за две тысячи рублей для того, чтобы объяснить высокую стоимость аксессуара. Об этом сообщается на сайте организации.

Авторы iFixit записали обзор на салфетку от Apple, предназначенную для очистки экранов MacBook Pro и прочих аксессуаров. По словам специалистов, аксессуар состоит из сшитых друг с другом тряпок, имеющих текстуру, подходящую для снятия пыли и грязи.

Также энтузиасты проанализировали продукт под микроскопом и не нашли существенного отличия аксессуара Apple от обычных тряпок для очистки экранов. Авторы не смогли объяснить высокую стоимость салфетки, однако отметили, что аксессуар имеет тиснение в виде логотипа американского бренда.