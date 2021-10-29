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Стоимость тряпки от Apple за две тысячи рублей объяснили

Lenta.ru
3 часа назад

Специалисты iFixit разрезали тряпку от Apple за две тысячи рублей для того, чтобы объяснить высокую стоимость аксессуара. Об этом сообщается на сайте организации.

Стоимость тряпки от Apple за две тысячи рублей объяснили
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Авторы iFixit записали обзор на салфетку от Apple, предназначенную для очистки экранов MacBook Pro и прочих аксессуаров. По словам специалистов, аксессуар состоит из сшитых друг с другом тряпок, имеющих текстуру, подходящую для снятия пыли и грязи.

Также энтузиасты проанализировали продукт под микроскопом и не нашли существенного отличия аксессуара Apple от обычных тряпок для очистки экранов. Авторы не смогли объяснить высокую стоимость салфетки, однако отметили, что аксессуар имеет тиснение в виде логотипа американского бренда.

В заключении специалисты разрезали аксессуар на части. Энтузиасты iFixit шуточно подчеркнули, что тряпка имеет 0 из 10 баллов по ремонтопригодности.

Вещи,Apple,
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