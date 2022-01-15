3 полезных лайфхака с бальзамом "Звездочка"

Если у вас заканчивается бальзам "Звездочка", то это указывает на две вещи — вы отлично справляетесь с тем, чтобы его открыть. Второе — вы явно знаете больше одного варианта применения этого средства. А если все же нет, то в материале "Рамблера" рассказываем о том, как знаменитая "Звездочка" может помочь в хозяйстве.

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Используйте бальзам как освежитель

У хорошей домохозяйки конечно же есть свои фирменные секреты. Один из таких — добавление бальзама "Звездочка" в увлажнитель. Он освежает воздух в комнате, оставаясь не сильно заметным для человеческого носа.

Помогает бороться с нечистоплотностью домашних питомцев

Если ваш любимый зверь делает свои дела не в специально отведенном месте, специалисты рекомендуют использовать "Звездочку". Бальзамом нужно смазать место, куда "ходит" питомец. Запах "Звездочки" поможет отвадить зверя, но это не более чем народное средство.

Следует помнить, чтобы исключить причину того, почему питомец гадит в неположенном месте, необходимо обратиться к специалисту, чтобы исключить патологии. А затем — проработать с зоопсихологом возможные проблемы.

Помогает в борьбе с насекомыми