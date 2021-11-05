Как выглядит новая форма гандболисток

Международная федерация гандбола изменила вид женской формы: теперь пляжным гандболисткам разрешено носить велосипедные шорты и длинные топы. Федерация таким образом отреагировала на обвинения в сексизме.

В июле Европейская федерация гандбола пригрозила штрафом в 1500 евро женской сборной Норвегии по пляжному гандболу. Команда демонстративно выступила в матче со сборной Испании в шортах, а не пляжных трусах, как положено по протоколу.

Федерация охарактеризовала шорты как «неподходящую одежду». Согласно правилам Международной федерации гандбола, женщины должны надевать на игру «топы и плавки от купальника и возможные аксессуары», в то время как мужчины-игроки — «майки, шорты и возможные аксессуары».

Команда же неоднократно жаловалась на неудобство игры в купальнике. По словам спортсменок, шорты больше подходят для игры в месячные, а также не сексуализируют спортсменок.

На МФГ обрушилась критика. Норвежскую команду поддержали многие спортсмены и знаменитости. Американская певица Pink поддержала норвежскую команду в Twitter, предложив заплатить за них штраф. Министр культуры и спорта Норвегии Абид Раджа охарактеризовал решение как «совершенно нелепое», а женские спортивные ассоциации по всей Европе также призвали к отставке президентов федераций.

В сентябре министры спорта из Дании, Норвегии, Швеции, Исландии и Финляндии написали совместное письмо в Международную федерацию гандбол с призывом обновить устаревшие правила одежды.

International Handball Federation