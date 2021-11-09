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В центре Дербента нашли два клада

Lenta.ruиещё 4
1 час назад

На центральной площади Дербента, где проводятся раскопки средневекового археологического комплекса, археологи обнаружили два клада. Об этом сообщает ТАСС.

В центре Дербента нашли два клада
Фото: Пресс-служба администрации ДербентаПресс-служба администрации Дербента

«В ходе раскопок археологического комплекса XI—XII веков на центральной площади города Дербента были найдены медные монеты. Сам комплекс был обнаружен в процессе проведения комплексного благоустройства городской площади. В исследуемом втором помещении было обнаружено большое количество монет, в частности два клада, один из которых — скопление клада, а второй разбросан по полу», — рассказали в пресс-службе администрации города.

По словам сотрудника Научно-производственного центра туризма и краеведения Кыдырали Шаушева, находка нехарактерна для Дербента — редки случаи, когда в жилище оставляли такое количество момент.

Изначально археологи планировали изучать остатки храма святого Георгия Победоносца XIX века, но при выполнении работы обнаружили жилищно-бытовые остатки XI—XII веков в хорошем состоянии.

Находки в дальнейшем выставят в Дербентском историко-архитектурном и археологическом музее-заповеднике.

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