Парень показал зарплатную ведомость 60-х годов и вызвал споры

«Дом, машина, вероятно, отпуск каждый год и полная оплата обучения его детей — и все это на годовой доход, который едва покрывает сегодняшнюю арендную плату всего за два месяца», — прокомментировал пост один из пользователей. «Да, все было именно так», — ответил автор публикации. Он добавил, что его дедушка был рабочим на фабрике, а бабушка — домохозяйкой.