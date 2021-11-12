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Парень показал зарплатную ведомость 60-х годов и вызвал споры

Даша Краснова
3 часа назад

Пользователь Reddit опубликовал зарплатную ведомость своего деда за 1962 год. По ее данным, за год мужчина заработал 3,5 тысячи долларов.

Парень показал зарплатную ведомость 60-х годов и вызвал споры
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Однако фотография вызвала споры в комментариях к посту. Одни говорили пользователи жаловались на то, насколько дороже стала жизнь, а другие заявили, что рост стоимости товаров происходил одновременно с ростом зарплат.

reddit

«Дом, машина, вероятно, отпуск каждый год и полная оплата обучения его детей — и все это на годовой доход, который едва покрывает сегодняшнюю арендную плату всего за два месяца», — прокомментировал пост один из пользователей. «Да, все было именно так», — ответил автор публикации. Он добавил, что его дедушка был рабочим на фабрике, а бабушка — домохозяйкой.

Многие пользователи также вспомнили, что в 60-х средняя стоимость домов в США составляла около 12 тысяч долларов, а машин — около 2,5 тысячи долларов.

«Он мог купить машину и все еще сохранить треть своего дохода», — добавил один из комментаторов.

Также пользователи решили посчитать, сколько заработал бы дедушка автора в 2021 году, если учесть инфляцию. По словам одного из юзеров, сегодня годовой доход мужчины составил бы 32 тысячи долларов.

«Даже с поправкой на инфляцию этого едва хватит на одного человека», — возразил ему другой комментатор и добавил, что герой истории не смог бы себе позволить в таком случае и части того, что имел на тот момент.

До этого мы рассказывали, какие траты чаще всего «крадут» деньги в отпуске.

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