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Письмо Екатерины II о вакцинации продадут на аукционе

Мария Иглина
3 часа назад

На аукционе в Москве появится лот с письмом Екатерины II о вакцинации и ее портрет работы Дмитрия Левицкого. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аукционный дом MacDougalls's.

Письмо Екатерины II о вакцинации продадут на аукционе
Фото: MacDougall ArtsMacDougall Arts

"Подлинность письма и автографы Екатерины были подтверждены академиком Хромовым. Этот документ абсолютно потрясающий — это не просто росчерк пера, а именно подробное описание. Екатерина была первым человеком в России, которая привилась",

— поделилась директор MacDougalls's Екатерина МакДугалл.

Известно, что письмо было предназначено генералу-фельдмаршалу графу Петру Румянцеву и написано во время путешествия в Крым.

Экспозиция пройдет в период с 19 по 30 ноября в усадьбе Зубовых. Оценка лота — £0,8–1,2 млн. (около 78–117 млн. руб.).

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Вещи,Николай II,Петр Румянцев,Дмитрий Левицкий,РБК,
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