Иммунолог призвал выдавать QR-коды переболевшим бессимптомно

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов призвал выдавать QR-коды тем, кто переболел коронавирусной инфекцией бессимптомно.

По его мнению, эти люди обладают более высоким иммунитетом, чем вакцинированные граждане. Его слова передает ТАСС.

Жемчугов утверждает, что люди, перенесшие COVID-19 в легкой форме, не воспринимаются в рамках коллективного иммунитета. Хотя их иммунитет более мощный, чем у привитых людей.

«Переболевшие всегда дают больший иммунитет, чем вакцина — это закон. Им нужно QR-код давать в первую очередь», — заявил он.

При этом врая отметил, что более сильный иммунитет к коронавирусу появляется у тех, кто заразился дельта-штаммом. Устойчивость к инфекции у таких людей может держаться до года. Жемчугов назвал переболевших "дельтой" самыми ценными для человечества.