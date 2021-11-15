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Иммунолог призвал выдавать QR-коды переболевшим бессимптомно

Даша Краснова
4 часа назад

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов призвал выдавать QR-коды тем, кто переболел коронавирусной инфекцией бессимптомно.

Иммунолог призвал выдавать QR-коды переболевшим бессимптомно
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его мнению, эти люди обладают более высоким иммунитетом, чем вакцинированные граждане. Его слова передает ТАСС.

Жемчугов утверждает, что люди, перенесшие COVID-19 в легкой форме, не воспринимаются в рамках коллективного иммунитета. Хотя их иммунитет более мощный, чем у привитых людей.

«Переболевшие всегда дают больший иммунитет, чем вакцина — это закон. Им нужно QR-код давать в первую очередь», — заявил он.

При этом врая отметил, что более сильный иммунитет к коронавирусу появляется у тех, кто заразился дельта-штаммом. Устойчивость к инфекции у таких людей может держаться до года. Жемчугов назвал переболевших "дельтой" самыми ценными для человечества.

До этого мы сообщали, в каких регионах нужен QR-код, чтобы сходить в ресторан.

Вещи,Владислав Жемчугов,ИТАР-ТАСС,
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