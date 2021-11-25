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Как выглядит самый уродливый в мире цвет

Дарья Амосова
2 часа назад

В системе Pantone оттенок под номером 448C описан как «тускло-темно-коричневый». В мире рекламы он известен как «самый уродливый цвет в мире». Рассказываем, кто и зачем его так назвал и как он на самом деле приносит пользу людям.

Как выглядит самый уродливый в мире цвет
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Не секрет, что цветовые ассоциации широко используют в рекламе. Красный цвет любят рестораны быстрого питания. Зеленый — бренды, которые пытаются ассоциироваться с природным качеством, создать эко-френдли имидж. Синий часто ассоциируют со стабильностью, финансами и политикой.

В конце 00-х австралийское правительство обеспокоилось распространением табака и сигарет среди населения. Ежегодно около 24 000 австралийцев умирало от болезней, связанных с курением: различных видов рака, язв, заболеваний дыхательных путей.

Власти попросили несколько рекламных агентств найти столь некрасивый цвет для упаковок сигарет, что никто не стал бы их покупать.

Дизайнеры и исследователи рынка три месяца кропотливо подбирали оттенки и опрашивали добровольцев. В итоге специалисты нашли цвет, который отталкивал большинство опрошенных добровольцев. Этим цветом оказался приглушенный коричнево-серый Pantone 448С. Опрошенные ассоциировали его со смертью, грязью и гудроном.

Первоначально Министерство здравоохранения Австралии называло его «оливково-зеленым». Однако Австралийская ассоциация оливковых деревьев попросила избежать подобного наименования, чтобы не испортить репутацию оливок.

С 2016 года цвет используют в дизайне сигарет во многих странах: Франция, Великобритания, Ирландия, Израиль, Норвегия, Новая Зеландия, Словения, Саудовская Аравия, Уругвай, Таиланд, Турция, Бельгия и Нидерланды.

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