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В подвале деревенского дома в России нашли редчайший артефакт

Lenta.ru
1 час назад

В подвале деревенского дома в Борихино (Пестовский район Новгородской области) краеведы нашли редчайший артефакт — борону. Это специальное приспособление для обработки почвы. Об находке сообщается в группе местного краеведческого музея во «ВКонтакте».

В подвале дома в России нашли редчайший артефакт
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Сначала мы довольно долго старались извлечь его [предмет], аккуратно проводили раскопки, и, наконец, смогли поднять на поверхность земли борону. Вы скажете, ну и что тут такого?! Чему удивляться-то? А мы ответим. Предмет этот оказался редчайшим артефактом: бороной-суковаткой XVIII века»,

— говорится в сообщении.

Краеведы предположили, что в подвале этот предмет оказался много лет назад, когда пришел в негодность. Тогда ее бросили на дно глубокой ямы. Впоследствии она стала чем-то вроде мостков в сыром подвале. Отреставрированный артефакт теперь находится в экспозиции музея.

Ранее экспедиция Института археологии РАН нашла на месте строительства скоростной трассы Москва — Нижний Новгород — Казань поселение бронзового века со следами построек. В экспозицию вошли металлические и стеклянные украшения, предметы воинского снаряжения для лошадей и всадников, предметы быта, оружие и сельскохозяйственные орудия, обнаруженные в подполе одной из построек.

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