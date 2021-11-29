В подвале дома в России нашли редчайший артефакт

В подвале деревенского дома в Борихино (Пестовский район Новгородской области) краеведы нашли редчайший артефакт — борону. Это специальное приспособление для обработки почвы. Об находке сообщается в группе местного краеведческого музея во «ВКонтакте».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Сначала мы довольно долго старались извлечь его [предмет], аккуратно проводили раскопки, и, наконец, смогли поднять на поверхность земли борону. Вы скажете, ну и что тут такого?! Чему удивляться-то? А мы ответим. Предмет этот оказался редчайшим артефактом: бороной-суковаткой XVIII века»,

— говорится в сообщении.

Краеведы предположили, что в подвале этот предмет оказался много лет назад, когда пришел в негодность. Тогда ее бросили на дно глубокой ямы. Впоследствии она стала чем-то вроде мостков в сыром подвале. Отреставрированный артефакт теперь находится в экспозиции музея.