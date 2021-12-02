Специалист развеял популярный миф о зарядке телефона

"Практически все мифы, которые связаны с электроникой, приходят к нам из прошлого. В далеком прошлом технологии изготовления аккумуляторов и технологии энергопотребления были немного другие. Тогда, возможно, имело смысл разряжать устройство, а потом полностью заряжать. Сегодня подобные советы звучат так же, как совет распаковывать новое устройство при полной луне и с шаманскими танцами", – считает Сергей Половников.