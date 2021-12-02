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45 минут назад

Специалист развеял популярный миф о правилах зарядки телефона

Популярное мнение о том, что телефон нужно заряжать только когда уровень заряда приближен к нулю, оказалось заблуждением. Об этом рассказал руководитель информационно-аналитического агентства Content Review Сергей Половников в беседе с радио Sputnik.

Специалист развеял популярный миф о зарядке телефона
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Он объяснил, что телефон не нужно полностью разряжать.

"Практически все мифы, которые связаны с электроникой, приходят к нам из прошлого. В далеком прошлом технологии изготовления аккумуляторов и технологии энергопотребления были немного другие. Тогда, возможно, имело смысл разряжать устройство, а потом полностью заряжать. Сегодня подобные советы звучат так же, как совет распаковывать новое устройство при полной луне и с шаманскими танцами", – считает Сергей Половников.

При этом, по его словам, стандартный аккумулятор для смартфона должен прослужить два года.

"Вместо того, чтобы следить за уровнем заряда, лучше своевременно менять аккумулятор в своем смартфоне или другом устройстве. Если вовремя сменить батарею, то это сэкономит вам массу нервов. Надо понимать, что деградация батареи в гаджете – это вопрос времени, а не вопрос того, при каких процентах вы начинаете заряжать устройство", — сказал Сергей Половников.

Ранее мы писали о том, как врачи спасли мужчину, проглотившего телефон.

Вещи,Сергей Половников,ИА Sputnik,
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