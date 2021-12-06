У кого на Второй мировой войне было худшее оружие

Вторая мировая война стала испытательным полигоном для сотен видов нового вооружения. Противники желали создать свое «оружие возмездия», однако в боевых условиях оно зачастую имело не только низкую эффективность, но и несло угрозу тому, кто его применял.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Пистолет Nambu Тип 14 (Япония)

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Несмотря на то, что пистолет Nambu с 1920-х по 1940-е годы являлся основным личным оружием японской Императорской армии, он считается одним из худших автоматических пистолетов Второй мировой. Nambu имел малую мощность стрельбы, был тяжелым и неудобным в эксплуатации. Особенностью его конструкции была возможность производить стрельбу до того, как казенная часть оружия оказывалась заперта. Из-за этого случайное касание спускового крючка нередко приводило к самопроизвольному выстрелу. Недаром считалось, что Nambu опаснее для своего хозяина, чем для врага.

Тяжелый огнемет Grossflammenwerfer (Германия)

Тяжелый немецкий огнемет времен Второй мировой войны представлял из себя обычный цилиндр, снабженный баллоном со сжатым газом и скобами для ручной переноски. Эта конструкция с помощью дугообразной выводной трубы подсоединялась к брандспойту. Большой вес огнемета требовал расчета, состоящего как минимум из двух человек.

Из-за высокой опасности, которую несла эта «жидкая бомба» в расчет обычно назначались уголовники или дезертиры. Военные антигитлеровской коалиции считали Grossflammenwerfer варварским оружием и по возможности старались применяющих его солдат вермахта в плен не брать.

Пистолет-пулемет STEN MK II (Великобритания)

Это оружие дальностью стрельбы 70 метров и вместимостью 32 патрона было введено в эксплуатацию британскими военными в 1940 году. К разочарованию английских солдат механизм пистолета STEN оказался слегка недоделанным и очень часто не срабатывал. Кроме этого, в отчетах сообщалось о том, что пули на стрельбищах отскакивали от мишеней.

Британский эксперт в области военной безопасности Джилл Догерт, пытаясь оправдать неудачную разработку, писал: «В то время Великобританию пытались захватить, и было необходимо большое количество оружия, STEN быстро и легко собирался, и это было намного лучше, чем ничего».

Кривоствольное оружие (Германия)

В 1943 году вермахт официально принял на вооружение приспособление для стрельбы из укрытий Krummerlauf («Согнутый ствол»). Это была стандартная штурмовая винтовка с прикрепленным кривым стволом, перископическим прицелом, вместимостью 30 патронов и дальностью стрельбы 2 километра, которая должна была вести огонь из укрытий под углом 30 и 45 градусов.

Советские солдаты называли такое оружие «предательским», предназначенным «для трусливой стрельбы из-за угла». Идея была перспективной, однако воплотить ее надлежащим образом в жизнь не удалось. Затратив уйму времени и денег на конструкцию Krummerlauf, немецкие разработчики решили, что серийное производство винтовки вылетит в копейку, а эффективность будет крайне низкой.

«Базука» (США)

Массово ручной противотанковый гранатомет M1 американцы начали использовать с 1942 года в Североафриканской кампании. Это была одиночная ракетная установка с весом взрывчатого вещества 1,5 килограмма и дальностью стрельбы 150 метров. Одна из проблем «базуки» – мощная вспышка, которая могла обдать стрелка огнем. Более поздние модели гранатомета уже имели задний бронированный щит.

Другая проблема – серьезнее. «Базука» была эффективна только на коротких дистанциях, однако американским пехотинцам было крайне сложно приблизиться к танку противника в условиях пустыни. За все время Второй мировой войны не было ни одного зафиксированного случая уничтожения танка «базукой».

«Густав» и «Дора» (Германия)

Две сверхмассивные немецкие пушки калибром более 80 сантиметров «Густав» и «Дора» должны были не только запугать противника, но и нанести ему ощутимый урон. Эти гиганты, которым не было аналогов в мире, могли перевозиться только по частям. Сборка, установка и эксплуатация пушек производилась в заранее подготовленном месте с участием немыслимого количества обслуживающего персонала – около 4000 человек.

Из двух орудий лишь «Густав» поучаствовал в сражении. В ходе осады Севастополя в 1942 году он совершил 42 выстрела снарядами весом в 4800 килограмм каждый. Немецкий военный эксперт Александр Людек называл гигантские пушки «технологическими шедеврами», но заявлял, что они являются «фактически, напрасной тратой материалов, технологических знаний, и человеческих ресурсов».

Самолет-камикадзе Йокосука MXY-7 Ohka (Япония)

К осени 1944 года японцы также смогли создать оружие с ракетным двигателем, с помощью которого они были намерены воевать с американским флотом. Им стал самолет-камикадзе «Ока», начиненный 1000-килограммовой бомбой, который поднимала в воздух другая более мощная машина – Мицубиси G4M. После отстыковки от ракетоносителя пилот-камикадзе должен был в режиме планирования подвести свой самолет-снаряд как можно ближе к цели, затем включить ракетный двигатель и протаранить корабль.

Американские ВМС довольно быстро приноровились нейтрализовывать реактивную угрозу. Дальность пуска «Ока» была значительно меньше, чем радиус истребительного прикрытия авианосной группы, а поэтому бо́льшая часть Мицубиси G4M сбивалась на подлете, так и не успев выпустить снаряд. Только однажды ракете-камикадзе удалось потопить американский крейсер.

«Невращающиеся снаряды» (Великобритания)

Свою лепту в ракетное вооружение Второй мировой внесли и британцы. «Невращающиеся снаряды» – это противоавиационные ракеты с прикрепленными проводами и парашютами, которые должны были создать в воздухе подобие минного поля. Пока снаряд медленно опускался, он нес угрозу для пролетавших рядом самолетов, которые могли зацепить провод, притянуть ракету к корпусу и взорваться.

Однако в действительности «невращающиеся снаряды» главную опасность представляли отнюдь не противнику. При небольшом изменении силы и направления ветра ракеты вполне могли спланировать на корабль, с которого они были запущены. Несмотря на риск самоподрыва британцы дольно интенсивно использовали это оружие в первые дни войны.

Гусеничные мины «Голиаф» (Германия)

С помощью дистанционно управляемых гусеничных машин «Голиаф» немцы могли доставить практически к любой цели, включая бронетехнику, скопление людей, здания или мосты, 66-килограмовую бомбу. Всего с 1942 года было изготовлено свыше 4600 «Голиафов», в том числе и несущих 88-килограммовые мины.