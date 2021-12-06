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2 часа назад

Плохая идея: что не стоит дарить близким на Новый год

Самые предусмотрительные уже наверняка успели закупиться подарками на Новый год, но если вы к таким людям не относитесь, рассказываем, какие вещи лучше не рассматривать в качестве презента. Подробнее об этом - в материале "Рамблера".

Плохая идея: что не стоит дарить близким на Новый год
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Парфюм

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Безусловно, если вы хорошо знаете любимый аромат человека, которому хотите преподнести духи в качестве подарка, то это исключение. Если же вы не уверены в выборе, лучше оставить эту идею. Велик шанс того, что вы не сможете попасть в цель и даже дорогой аромат будет грустно пылиться в шкафу, а в лучшем случае будет передарен.

Алкоголь и конфеты

По правилам этикета женщине не принято дарить алкоголь, а мужчине - сладости.

При выборе подарка учитывайте, что люди могут верить в приметы и суеверия

Некоторые люди склонны доверять приметам и суевериям. Уважайте такую точку зрения независимо от того, что думаете об этом сами. И, преподнося подарок, учитывайте это. Например, если в качестве презента вы покупаете кошелек, положите в него символическую сумму, чтобы не попасть впросак и не заставлять человека нервничать. Ведь согласно примете, пустые кошельки дарить нельзя.

Если вы сомневаетесь, существуют ли приметы относительно той вещи, которую вы уже купили, лучше поищите информацию в Интернете.

Нижнее белье

Не стоит дарить эти предметы гардероба даже близкой подруге. Единственное исключение - мужчина вполне может подарить белье своей даме сердца, но распаковывать такие подарки при других гостях уж точно не стоит.

Наборы для бритья и средства личной гигиены

Такие подарки не следует дарить, если вы не находитесь в тесном кругу. А если вы точно знаете, что человеку хотелось бы получить в подарок что-то подобное, то отдавайте предпочтение хорошим качественным брендам и презентабельной упаковке. Не гонитесь за акциями и выгодой в этом вопросе.

Домашние животные

Ни на Новый год, ни по прочим торжественным случаям недопустимо дарить в качестве подарка животных. Делать это можно только по предварительной договоренности, исключив сюрпризы. В противном случае животное за ненадобностью может оказаться на улице.

Дорогие или дешевые подарки

Безусловно, стоимость презента всегда определяется финансовыми возможностями дарителя. Тем не менее, старайтесь исключить откровенно "копеечные" подарки. Аналогично работает и в обратную сторону, не следует дарить слишком дорогие вещи, этим поступком можно поставить одариваемого в неловкое положение.

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