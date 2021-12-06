Плохая идея: что не стоит дарить близким на Новый год

Самые предусмотрительные уже наверняка успели закупиться подарками на Новый год, но если вы к таким людям не относитесь, рассказываем, какие вещи лучше не рассматривать в качестве презента. Подробнее об этом - в материале "Рамблера".

Парфюм

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Безусловно, если вы хорошо знаете любимый аромат человека, которому хотите преподнести духи в качестве подарка, то это исключение. Если же вы не уверены в выборе, лучше оставить эту идею. Велик шанс того, что вы не сможете попасть в цель и даже дорогой аромат будет грустно пылиться в шкафу, а в лучшем случае будет передарен.

Алкоголь и конфеты

По правилам этикета женщине не принято дарить алкоголь, а мужчине - сладости.

При выборе подарка учитывайте, что люди могут верить в приметы и суеверия

Некоторые люди склонны доверять приметам и суевериям. Уважайте такую точку зрения независимо от того, что думаете об этом сами. И, преподнося подарок, учитывайте это. Например, если в качестве презента вы покупаете кошелек, положите в него символическую сумму, чтобы не попасть впросак и не заставлять человека нервничать. Ведь согласно примете, пустые кошельки дарить нельзя.

Если вы сомневаетесь, существуют ли приметы относительно той вещи, которую вы уже купили, лучше поищите информацию в Интернете.

Нижнее белье

Не стоит дарить эти предметы гардероба даже близкой подруге. Единственное исключение - мужчина вполне может подарить белье своей даме сердца, но распаковывать такие подарки при других гостях уж точно не стоит.

Наборы для бритья и средства личной гигиены

Такие подарки не следует дарить, если вы не находитесь в тесном кругу. А если вы точно знаете, что человеку хотелось бы получить в подарок что-то подобное, то отдавайте предпочтение хорошим качественным брендам и презентабельной упаковке. Не гонитесь за акциями и выгодой в этом вопросе.

Домашние животные

Ни на Новый год, ни по прочим торжественным случаям недопустимо дарить в качестве подарка животных. Делать это можно только по предварительной договоренности, исключив сюрпризы. В противном случае животное за ненадобностью может оказаться на улице.

Дорогие или дешевые подарки